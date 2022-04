„Galax'Sis“ bei „The Masked Singer“: SIE wurde enttarnt – Verdacht hat sich bestätigt

Masked Singer: Das waren die Kostüme in Staffel 2

Masked Singer: Das waren die Kostüme in Staffel 2

Schon in der ersten Folge von „The Masked Singer“ 2022 riss Galax'Sis die Fans der Gesangs-Show vom Hocker! Auch bezüglich der Identität des Promis hinter der Maske bleiben für einige Fans keine Fragen offen. Für die Zuschauer ist schon längst klar, wer sich dahinter versteckt.

Das Kostüm, das einem weiblichen Alien gleicht, sorgte mit seinen bunten Farben und einer unglaublichen Stimme beim „The Masked Singer“-Publikum sofort für Gänsehaut. Aber wer könnte sich unter der Maske verstecken?

„The Masked Singer“ 2022: Welcher Promi versteckt sich unter der Maske von Galax'Sis?

Doch wer versteckt sich unter dem irren Kostüm? Eine Beobachtung der Fans geht nun bei Twitter viral und könnte bereits die Lösung nach der Identitätsfrage von Galax'Sis sein.

--------------------

Wer versteckt sich im Kostüm von Galax'Sis?

Joana Zimmer (Sängerin)

Judith Williams (Unternehmerin)

Patricia Kelly (Sängerin)

Mandy Capristo (Sängerin)

--------------

So wurde die Sängerin nach ihrem Auftritt von der Bühne geführt. Schnell kamen die Fans auf den Namen Joana Zimmer. Die blinde Sängerin, die auch schon bei „Let's Dance“ teilnahm, landete bei den Zuschauern direkt auf Platz 1 der Tippliste. „Ziemlich sicher Joana Zimmer, war auch mein erster Gedanke“, lautet nur einer von zahlreichen Kommentaren bei Instagram.

Wer versteckt sich im Kostüm von „Galax'Sis“? Foto: ProSieben/Willi Weber

-----------------

Galax'Sis: Die Hinweise

In einem Raum forschen zwei Wissenschaftler in weißen Kitteln. Einer von beiden hält ein hellblaues Klemmbrett, auf dem mehrere Zettel kleben. Darauf stehen die Buchstaben: M; B; HH; D; S; F

Im Hintergrund laufen Codes über eine Tafel

Auf dem Tisch stehen zwei Topfpflanzen. Eine davon könnte eine Kannenpflanze sein

Der Mond versperrt ihr die Sicht

Sie ist nicht alleine hier: Ihre „Bros“, wie Galax'Sis ihre Begleiter nennt, hat sie in einer Höhle entdeckt

Eine versunkene Freiheitsstatue im Hintergrund

-------------

Weitere Namen, die fielen: Judith Williams oder Sabrina Mockenhaupt. Die Erkenntnisse aus Show Eins konnten sich in der zweiten Ausgabe leider nicht weiter erhärten. So können anscheinend auch Aliens an Corona erkranken.

---------------

„The Masked Singer 2022“: SIE sind noch im Rennen

-----------------------

„The Masked Singer“ 2022: „Galax'Sis“ lässt in Show 4 die Maske fallen

In Show 3 performte sie dann „In the Dark“ von Purple Disco Machine. Und für viele Fans erhärtete sich der Verdacht auf die blinde Sängerin Joana Zimmer. „Galax'Sis steht auf einem Fleck, ist direkt mit zwei Tänzern verbunden. Viel spricht für die blinde Joana Zimmer“, schreibt ein Zuschauer bei Twitter.

In Show 4 hat das Rätselraten um „Galax'Sis“ plötzlich ein Ende. Weil sie zu wenige Zuschauerstimmen erhalten hat, musste sie die Maske fallen lassen. Und damit ist es offiziell: Im „Galax'Sis“-Kostüm steckte tatsächlich Joana Zimmer.

Die Sängerin Joana Zimmer ist von Geburt an blind. Foto: IMAGO / eventfoto54

Wer sich unter der Maske von „Der Koala“ versteckte, erfährst du hier.