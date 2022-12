„Frühstücksfernsehen“: Fans flippen aus – „Das darf nicht wahr sein“

Nach Weihnachten ist vor dem Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Während sich wohl viele Bundesbürger den Luxus gönnen und nach den kalorienreichen Feiertagen noch bis Neujahr im Bett zu bleiben, müssen die Moderatorinnen und Moderatoren der Sat.1-Morningshow bereits am 27. Dezember wieder auf Sendung.

Romina Langenhan und Daniel Boschmann werden am Dienstagmorgen die erste Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Ausgabe nach den Weihnachtstagen übernehmen und siehe da, die Freude bei den Fans ist riesig.

Sat.1 präsentiert „Frühstücksfernsehen“-Moderatorenduo

So scheint vor allem die Rückkehr von Daniel Boschmann, auf den die Zuschauer in den vergangenen Wochen häufig verzichten mussten, wie ein verspätetes Weihnachtsgeschenk für die Sat.1-Freunde.

„Endlich ist Boschi zurück“, jubelt beispielsweise eine Zuschauerin. Eine andere ergänzt: Na endlich ist Daniel auch mal wieder da. Da wird die Woche gut und die Lachmuskeln bekommen einen Krampf. Herrlich!“ Und ein dritter Daniel-Boschmann-Anhänger ergänzt: „Das darf nicht wahr sein: Boschi ist am Start! Das Jahr endet erfreulich!“

Etwas weniger Jubel bekommt dagegen Boschis Sidekick Romina Langenhan ab. Das mag aber auch daran liegen, dass Langenhan erst seit Oktober dieses Jahres beim „Frühstücksfernsehen“ am Start und damit noch gar nicht so bekannt wie Boschi sein kann.

Mehr Nachrichten:

Dafür ist die 37-Jährige aber mindestens genauso so sympathisch. „Ich freue mich sehr, ich mache noch ganz viele Fehler, es tut mir unfassbar leid. Ich bin manchmal eine unhöfliche Person. Aber das ist nicht böse gemeint, denn ich gebe mir große Mühe und ich hoffe, dass ich hier genauso fantastisch und professionell reinwachsen werde wie die wundervolle Frau Heinrichs und die ganzen anderen tollen Kollegen. Die Messlatte ist natürlich hoch“, stapelte die Moderatorin in ihrer Antrittsrede tief. Aber an der Seite von Daniel Boschmann kann doch eigentlich gar nichts schiefgehen.