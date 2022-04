„Frühstücksfernsehen“: Endlich! Sie ist wieder zurück bei Sat.1

Darauf haben die Zuschauerinnen und Zuschauer des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ gewartet. Am Donnerstagmorgen war sie endlich wieder da.

Nachdem VIP-Expertin Vanessa Blumhagen zuletzt noch sonnige Grüße aus Südafrika schickte und die Fans auf Instagram mit heißen Bade-Outfits um den Verstand brachte, war die „Frühstücksfernsehen“-Expertin nun endlich wieder da, wo sie ihre Zuschauer am liebsten sehen: Neben Marlene Lufen auf der Sat.1-Couch.

„Frühstücksfernsehen“: Endlich – Vanessa Blumhagen ist zurück

Punkt 6.20 Uhr war es, als die 44-Jährige in schwarzer Jeans und Leo-Bluse wieder im „Frühstückfernsehen“-Studio Platz nahm. Und Blumhagen war direkt wieder in ihrem Element. Nicht nur, dass Michael Buble zu Gast war. Im Mittelpunkt der VIP-News stand natürlich auch die Hochzeit des Jahres.

----------------------------------------

Das ist das „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends sowie Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Annika Lau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

----------------------------------------

Schließlich geben sich David Beckhams Sohn Brooklyn und seine Freundin, Milliardärs-Tochter Nicola Peltz am kommenden Samstag das Ja-Wort. Und es wird keine einfache Hochzeit. So soll sich halb Hollywood bei der Trauung von Beckham-Junior die Klinke in die Hand geben.

„Frühstücksfernsehen“: Neue Infos über die Hochzeit des Jahres

Unter anderem auf der Gästeliste, so Vanessa Blumhagen: Starkoch Gordon Ramsey, die ehemaligen „Spice Girls“-Kolleginnen von Victoria Beckham oder Eva Longoria.

Vanessa Blumhagen ist zurück im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Foto: SAT.1 / Claudius Pflug

Besonders spannend, so Blumhagen: „Es gibt ein unbestätigtes Gerücht, dass auch Harry und Meghan da sein werden.“ Na, da kann man sich ja jetzt schon auf die „Frühstücksfernsehen“-Ausgabe am kommenden Montag freuen. Insta-Stories von der Hochzeit dürfen wir dann jedoch nicht erwarten, so die „Frühstücksfernsehen“-Promiexpertin. Smartphones sind auf der Trauung nämlich streng verboten.

----------------------------------------

Mehr News:

„Frühstücksfernsehen“: Tränen in Live-Show – Moderatoren tief berührt

„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen: Sucht-Beichte! „War selber schon abhängig“

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen verrät irre Angewohnheit

----------------------------------------

Was war denn da mit Chris Wackert los. Der „Frühstücksfernsehen“-Star sieht plötzlich ganz anders aus.