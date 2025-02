„Frühstücksfernsehen“-Änderung: Zuschauer werden es sofort merken

Neuerung beim Sat.1 „Frühstücksfernsehen“! Die Kultsendung schien in den vergangenen Jahren so beliebt bei den Zuschauern zu sein, dass sich die Macher vor vier Jahren etwas ganz Besonderes hatten einfallen lassen. Die Morgen-Show, die seit 1987 nur unter der Woche lief, wird seit Oktober 2021 auch sonntags gesendet.

Jetzt gibt es für die Zuschauer noch einen Hammer, der sie freuen wird. Denn Sat.1 und das Team liefern nun auch am letzten „Frühstücksfernsehen“-freien Tag der Woche ab!

„Frühstücksfernsehen“-Änderung!

Richtig, die Sat.1-Sendung flimmert bald auch am Samstag über die Bildschirme, ab März, um genau zu sein!

In einer Pressemitteilung des Senders heißt es dazu von Sat.1-Senderchef Marc Rasmus: „Die Sendung hat die besondere Magie, trotz intensiver Konkurrenz sowohl bei jüngeren und älteren Zuschauern über das ganze Jahr betrachtet Marktführer zu sein. Im Januar erzielte die Sendung bei dem jüngeren Publikum den höchsten Marktanteil seit 2006. Da ist es nur konsequent, unsere Zuschauer auch samstags bei ihrem Start ins Wochenende zu begleiten.“

Doch ganz so wie es die Zuschauer es gewohnt sind, werden die neuen Samstagsausgaben nicht ablaufen. Diese drehen sich laut Sat.1 vordergründig um das Motto: „Service, Service, Service. Welches Heimwerk-Projekt steht an? Welche DIY-Ideen können das Zuhause verschönern? Welche Modetrends sind im Kommen? Was gibt es Neues im Gartencenter? Welche Sonderangebote warten im Supermarkt?“

Trotz der inhaltlichen Änderung bleiben die altbekannten Moderatoren den Zuschauern aber erhalten. Sie moderieren samstags wöchentlich zwischen 9 und 12 Uhr im Wechsel. Den Startschuss liefern am 1. März, wo die erste „Frühstücksfernsehen“-Samstagsausgabe an den Start geht, Alina Merkau und Benji Bieneck.

Weitere Modertoren, die in den Wochen danach am Samstag im TV zu sehen sein werden, sind unter anderem Daniel Boschmann, Matthias Killing, Christian Wackert und Karen Heinrichs.