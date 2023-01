„Frühstücksfernsehen“: Irre Szenen im Studio – Moderator wird zum Tier

Tagtäglich starten tausende Sat.1-Zuschauer mit ihnen in den Tag: Die Moderatoren des „Frühstücksfernsehen“ sind ab 5.30 Uhr in der Früh am Start. Dabei gibt es nicht nur die aktuellsten Nachrichten aus aller Welt, sondern auch eine Menge unterhaltsamer Beiträge und Dialoge zwischen den Anwesenden im Studio.

Die „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren nehmen sich dabei selbst häufig nicht zu ernst. Gerne wird dann auch mal rumgeblödelt oder einfach mal herzlich drauf losgelacht. So auch am Montagmorgen (30. Januar), als sich im Studio plötzlich irre Szenen vor den Augen der Zuschauer abspielen.

„Frühstücksfernsehen“-Moderator hat bizarren Einfall

Das Duo Karen Heinrichs und Matthias Killing ist schon seit Jahren ein eingespieltes Team. Am Montagmorgen unterhalten sich beiden Moderatoren locker über das Thema Haustiere, als die 48-Jährige plötzlich erzählt, dass sie derzeit versucht, ihrer Katze das Kommando „Sitz!“ beizubringen. Neugierig hört ihr Kollege zu und kommt dann auf eine verrückte Idee.

Er möchte nämlich wissen, wie das Training von Karen Heinrichs und ihrer Mieze aussieht und schlägt vor, die Situation nachzustellen: „Pass auf, ich bin jetzt deine Katze. Wie redest du mit ihr?“, fragt Matthias Killing auf allen Vieren. Als die Moderatorin ihm dann demonstriert, wie sie das Kommando ausspricht, ist er total in der Rolle des Tieres drin. Es geht sogar so weit, dass der 43-Jährige ein Leckerli in Form eines Brötchens bekommt. Auf Instagram veröffentlicht das „Frühstücksfernsehen“ anschließend genau diese Szene. Doch die Follower sind von diesen Bildern nicht wirklich angetan.

„Frühstücksfernsehen“-Zuschauer sind genervt

Während in den Kommentaren auf Facebook und Instagram vereinzelnd ein paar lachende Smileys auftauchen, ist der Großteil der Follower von dieser Aktion genervt. So schreibt ein Fan der Sendung: „Kindergarten. Das kann man sich doch nicht angucken.“ Ein weiterer Follower kommentiert: „Peinlicher geht’s nicht.“

