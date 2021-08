„Frühstücksfernsehen“: Matthias Killing schaut nachts auf sein Handy – was er dann sieht, lässt ihn staunen

Wer im „Frühstücksfernsehen“ arbeiten will, der muss früh aufstehen. Sehr früh sogar. Schließlich beginnt das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ unter der Woche bereits um 5.30 Uhr.

Wie früh die „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren wirklich aufstehen müssen, ließ Matthias Killing am Freitagmorgen mal so ganz nebenbei fallen. So klingelt bei dem 41-Jährigen bereits um drei Uhr der Wecker. Für den Moderator mittlerweile ganz normal. Doch als er am Freitagmorgen aufs Handy schaute, sah er etwas, das er so nicht erwartet hatte. Beziehungsweise jemanden.

Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderator Matthias Killing. Foto: IMAGO / POP-EYE

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Matthias Killing kann nicht glauben, was er auf seinem Handy sieht

„Der Wecker geht, irgendwann, zwei Uhr, drei Uhr, irgendwann... Ich gucke auf mein Handy und sehe: Daniel Boschmann ist schon wach“, berichtet Matthias Killing noch immer völlig perplex in der Sat.1-Morningshow.

Und das hatte auch einen guten Grund. Daniel Boschmann ist nämlich derzeit im Urlaub und hat sich mit Freund in aller Frühe aufgemacht, um auf einen über 2.000 Meter hohen Berg in den Alpen zu klettern und vom Gipfel aus den Sonnenaufgang zu bestaunen.

-------------------

Das ist „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

Im Frühstücksfernsehen werden auch die Nachrichten, Rezepte und das Horoskop aufgegriffen

----------------------------------------

Klar, dass sich der „Frühstücksfernsehen“-Moderator es sich nehmen ließ und den Sonnenaufgang live bei Sat.1 streamte.

„Frühstücksfernsehen“: Annika Lau geht das Herz auf

Da ging auch Moderatorin Annika Lau das Herz auf. „Oh man, da tut mein Herz ganz weh, so schön ist das“, schwärmt die Frau von Filmstar Frederick Lau. Und Matthias Killing?

Der kann die Schönheit des Augenblicks kaum fassen. „Das erlebst du jetzt gerade in diesem Moment“, fragt er sichtlich berührt. Allerdings. So schön kann Österreich sein.

----------------------------------------

----------------------------------------

Alina Merkau befindet sich derweil noch in der Babypause. Warum sie jetzt sogar richtig Bammel vor der Geburt hat, liest du hier.

VIP-Expertin Vanessa Blumhagen hingegen hat sich endlich den Fragen der Sat.1-Zuschauer gestellt. Was die schon immer über sie wissen wollten, erfährst du hier.