„Frühstücksfernsehen“-Star Alina Merkau: Trauriges Geständnis! „Ist mir erst in den letzten Jahren bewusst geworden“

Lange dauert es nicht mehr, dann bekommt „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau ihr zweites Kind. Die 35-Jährige kann es kaum mehr erwarten, bis sie ihr Baby endlich in den Armen halten kann.

Doch kurz vor der Geburt wird die „Frühstücksfernsehen“-Schönheit plötzlich wehmütig. Ihren Fans offenbart Alina Merkau nun ein trauriges Detail.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau gesteht, was sie seit Jahren betrübt. Foto: IMAGO / eventfoto54

„Frühstücksfernsehen“-Star Alina Merkau zeigt neues Foto von ihrer XL-Babykugel

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis „Frühstücksfernsehen“-Star Alina Merkau zur Zweifach-Mama wird. Die Sat.1-Moderatorin zählt geradezu die Stunden, bis endlich die Wehen bei ihr einsetzen.

Auf ihrem Instagram-Profil hält sie ihre 257.000 Follower stets auf dem Laufenden und teilt sogar ihre Sorgen und Gedanken mit ihnen. In einem neuen Beitrag legt Alina Merkau nun ein trauriges Geständnis ab.

Das ist Alina Merkau:

Alina Merkau wurde am 21. März 1986 in Berlin geboren

Neben ihrer Ausbildung beim Radio stand Alina Merkau auch als Schauspielerin vor der Kamera

Seit 1996 ist sie im Fernsehbusiness tätig: In der ARD-Serie „Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen“ spielte sie bis 2004 sogar eine der Hauptrollen

Ihr Volontariat absolvierte sie 2013 beim Radiosender „KissFM“

Seit Oktober 2014 moderiert sie das „Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1

Alina Merkau ist verheiratet und hat ein Kind

„Es ist so unwirklich, dass ein bereits fertiger Mensch in meinem Bauch liegt und nur noch Tage vergehen, bis er dann genau so auf die Welt kommt“, schreibt Alina Merkau zu einem niedlichen Mama-Tochter-Foto. Das Bild zeigt die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin mit XL-Babykugel und ihrer Tochter Rosa auf dem Arm.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin traurig: „Ich selbst bin ja Einzelkind“

Dass Rosa schon bald zur großen Schwester wird, macht die Berlinerin ganz sentimental. Zu gerne hätte sie selbst ein Geschwisterkind in ihrem Leben gehabt, wie sie jetzt offenbart: „Ich selbst bin ja Einzelkind. Mir ist eigentlich erst in den letzten Jahren bewusst geworden, wie schön ich es fände, einen Bruder oder eine Schwester als 'Partner' an meiner Seite zu haben…“

Umso glücklicher sei Alina Merkau aber, dass ihre Rosa schon bald diese Erfahrung machen darf.

