„Frühstücksfernsehen“: Peinlicher Moment in Live-Sendung – „Verarscht!“

Das gab es so auch noch nie! Beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ sorgen die Moderatoren des Öfteren mal für die ein oder andere Überraschung. Sei es thematisch oder durch spaßige Anekdoten. Diesmal jedoch führten sie eine eigene Kollegin hinters Licht, die nicht glauben konnte, wie ihr geschah.

Im Netz taucht nun ein Video von der Szenerie aus dem „Frühstücksfernsehen“-Studio auf und die Zuschauer feiern es! Was war passiert?

„Frühstücksfernsehen“: Peinlicher Moment in Live-Sendung

Im Video ist zu sehen, wie die „Frühstücksfernsehen“-Stars Alina Merkau, Matthias Killing und Lukas Haunerland zusammen in der Studio-eigenen Küche stehen. Mit dabei ist eine Dame, die die Zuschauer so noch nie zu Gesicht bekamen. Sie hilft, die selbstgemachte und derzeitige Kult-Dubai-Schokolade zuzubereiten.

Das Witzige: Die Frau denkt, nicht auf Kamera zu sein, sondern lediglich den Ablauf hinter den Kameras zu besprechen. Doch von wegen! Die „Frühstücksfernsehen“-Stars haben sich eine bittersüße Überraschung für sie ausgedacht.

„Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer“, sagt Alina Merkau plötzlich. Nach kurzer Pause begreift die Dame plötzlich, was sich hier gerade abspielt. Sie ist mitten auf Sendung! „Verarscht“, ruft ein Moderator ihr zu und erklärt: „Wir müssen sie zeigen.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alina Merkau stellt die Kollegin schließlich den Zuschauern vor: „Das ist unsere gute Fee in der Küche und natürlich auch innerhalb der Redaktion. Angelika rockt hier wirklich seit Jahren alles weg, was ihr in den Weg kommt.“

Die Idee, Angelika, wie jetzt bekannt ist, den Zuschauern vorzustellen, kam allerdings nicht von den Moderatoren selbst. Matthias Killing verrät: „Es ist von ganz oben angesagt worden gerade. Wirklich von Herrn Sat.1. Er hat gesagt: ‚Quatsch sie so lange voll, bis ihr on Air geht.‘“

„Finde ich ganz toll, dass auch mal Mitarbeiter gezeigt werden, welche man sonst nie sieht. Dankeschön Angelika“, schreibt ein Fan daraufhin bei Instagram, wo das Video gepostet wurde. Ein anderer kommentiert: „Der war gut.“

Lediglich ein Zuschauer findet die Aktion nicht so gelungen: „Gemein, wenn sie doch nicht will.“ Am Ende hat es Angelika aber sicherlich mit Humor genommen, auch wenn sie schüchtern wirkte. Ob wir sie also bald wieder vor der Kamera sehen werden?