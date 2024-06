„Frühstücksfernsehen“: Hitzige Moderatoren-Diskussion – „Verdammt nochmal!“

Die „Frühstücksfernsehen“-Stars kennt man in der Regel gut gelaunt und spaßig im TV – und das trotz der frühen Morgenstunden, in denen das Sat.1-Format gesendet wird. Doch es gibt auch Themen, da sind sich die Moderatoren des „Frühstücksfernsehen“ nicht immer grün.

So wie jetzt, als sich Karten Heinrichs und ihr Kollege und Promi-Experte Benjamin Bieneck eine heiße Diskussion liefern – sie dürfte auch einige Sat.1-Zuschauer spalten.

„Frühstücksfernsehen“: Hitzige Moderatoren-Diskussion

Es geht um den Nordsee-/ Ostsee-Vergleich. Die einen können bekanntlich mit der rauen Nordsee nichts anfangen, die anderen finden die Ostsee eher langweilig. Und auch die beiden „Frühstücksfernsehen“-Stars Karen und Benjamin sind geteilter Meinung, wenn es um die beiden Küsten geht.

Auf dem offiziellen „Früshstücksfernsehen“-Instagram-Account sprechen die zwei über die Nord- und Ostsee. Karen Heinrichs hat einen klaren Favoriten: „Ich bin immer, immer, immer Team Ostsee. Ich liebe die Ostsee. Die ist schön, die Strände sind unfassbar weiß und lang und weich.“ Die 50-Jährige weiß aber: „Benji fühlt sich aber an der Nordsee wohler.“

Dem kann Benjamin Bieneck nur zustimmen: „Ja, ich bin kindheitsbedingt voll die Nordsee.“ Für seine Kollegin unvorstellbar. Karen: „Aber da ist doch kaum Strand, da ist das Wasser doch immer weg!“ Plötzlich platzt Benjamin der Kragen, er kontert: „Doch an den Inseln gibt es überall Strand, verdammt noch mal!“ Seine Kollegin gibt nicht auf: „Aber das Wasser ist nie da!“

„Frühstücksfernsehen“-Star wettert über Ostsee

Nordsee-Fan Benjamin klärt die Fans und auch Karen auf, warum er die See im Norden so mag. „Also ich war ein kränkliches Kind und hatte Bronchitis und Ausschläge… und da hat der Arzt gesagt, das Kind muss an die Nordsee. Da bin ich immer nach Norderney und Wangerooge, das waren unsere beiden Inseln. Deshalb bin ich verbunden mit der Nordsee. Ich finde da die Wellen schöner. Ich war mal an Ostsee, da war das ein bisschen wie an so einem See, da ist gar nichts passiert – keine Welle, nix.“

Karen ist sich sicher, dass es an der Ostsee durchaus Wellen gebe. „Dann war da halt gerade kein Wind. Wenn Wind ist, haben auch wir an der Ostsee Wellen.“ Benjamin: „Also an der Nordsee haben wir immer Wellen.“

Die Diskussion zwischen den „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin könnte wohl noch ewig so weitergehen – mittlerweile sichtlich genervt muss sich Karen Heinrichs aber eingestehen: „Wir kommen einfach nicht zusammen.“

Und wer sich selbst noch unsicher ist, welche See denn nun schöner ist und sich mehr für einen Urlaub eignet, für den bringt es ein User im Netz auf den Punkt: „Beide, Nordsee wie Ostsee sind sehr schön. An der Ostsee hast du immer Wasser, da die Gezeiten dort kaum bemerkbar sind. An der Nordsee hast du die Möglichkeit, einer sehr interessante Wattwanderung, bei längeren Wanderungen bitte nur mit Führer und auf die Gezeiten achten, zu machen, und vieles zu entdecken.“