Vor Fritz Wepperts Tod: DIESER Herzenswunsch wurde ihm noch erfüllt

Die Nachricht erschütterte die TV-Welt: Der beliebte Schauspieler Fritz Wepper ist am vergangenen Montag (25.) März in einem Münchener Hospiz verstorben.

Bekanntheit erlangte Fritz Wepper durch sein Wirken im Antikriegsfilm „Die Brücke“ im Jahr 1959, geliebt wurde er auch für seine Rolle des Bürgermeisters in der ARD-Serie „Um Himmels Willen“. Nun wurde bekannt, welcher Herzenswunsch der Fernsehlegende wenige Tage vor seinem Tod erfüllt werden konnte.

Fritz Weppert sammelte letzte Kräfte

Wie die Zeitung Bild berichtet, hat Fritz Weppert drei Tage vor seinem Tod seine letzten Kräfte gesammelt, um sich einen Herzenswunsch zu erfüllen. Gemeinsam mit Ehefrau Susanne Kellermann, Tochter Filippa und seiner engen Vertrauten und Schauspielkollegin Janina Hartwig besuchte Weppert einen Zirkus. Der Schauspieler liebte insbesondere den Circus Krone, weshalb das Trio den Fernsehstar in den zweiten Teil der Nachmittagsvorstellung brachte.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Der Zirkus war für Fritz Weppert wie ein kleines Paradies, jedes Jahr besuchte der Fernsehstar mit seiner Familie alle Premieren. Im Interview mit Bild berichtet die Liebe seines Lebens Susanne Kellermann: „Es war Janinas Idee. Wir haben Fritz alle zusammen abgeholt. Er hatte sich seit Tagen unglaublich darauf gefreut. Der Circus Krone bedeutete eine Welt für ihn. Er war zum ersten Mal mit fünf Jahren dort.“ Dieser kurze Besuch scheint dem Schauspieler in seinen letzten Tagen auf dieser Welt unfassbar viel bedeutet zu haben.

Kellermann erzählt außerdem von einem einprägsamen Moment in der Manege: „Er liebte immer die große Löwennummer von Zirkusdirektor Martin Lacey jr. Der stellte sich am Ende der Nummer direkt vor Fritz, streckte seine Arme in seine Richtung, als würde er sagen: ,Das war für dich, Fritz‘. Dieser Augenblick hat sich in mein Herz gebrannt. Eine unglaublich große Geste.“

Dieser kurze Ausflug an seinen Lieblingsort scheint für den todkranken Schauspieler ein letztes großes Highlight gewesen zu sein.