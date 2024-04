Bei Fritz Weppers Trauerfeier bleibt kein Auge trocken – „Ohne dich wird alles anders sein“

Die Nachricht seines Todes verbreitete sich wie ein Lauffeuer, am 25. März 2024 ist Schauspiellegende Fritz Wepper im Alter von 82 Jahren verstorben. Bekanntheit erlangte Wepper durch sein Wirken in Serien wie „Um Himmels Willen“ und „Mord in bester Gesellschaft“.

Am Mittwoch (10. April) fand nun die Trauerfeier für die Schauspiellegende in München statt. Neben seiner Familie waren auch zahlreich Schauspielkollegen des Fernsehstars erschienen. Im Innenraum der imposanten Kirche wird es dann emotional.

In Gedenken an Fritz Wepper

Die Zeitung Bild war bei der Trauerfreier für Fritz Wepper anwesend und berichtet über rührende Bilder aus der Kirche in München. Weppers Ehefrau Susanne Kellermann und die gemeinsame Tochter Filippa dekorierten den Saal mit Blumen. Vor dem Sarg des Fernsehstars liegt ein Kranz auf dem geschrieben steht: „In ewiger Liebe, Filippa und Sanne“.

An ein Kreuz geheftet hängt eine weiße Karte, diese ziert ein Foto von Fritz Wepper. Die Worte, die unter dem Bild geschrieben stehen, gehen ans Herz: „Ein großes, wundervolles Herz hat aufgehört zu schlagen. Du wolltest doch so gern noch bei uns sein. Es ist so schwer, den Schmerz zu tragen. Ohne dich wird alles anders sein.“ Beerdigt wird Wepper in einem Familiengrab, neben seinem geliebten Bruder.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wohnte der Beerdigung von Fritz Wepper bei. Der Politiker hält zu Ehren des Schauspielers sogar eine Rede und erzählt: „Es ist wie ein Familienmitglied, das geht. Ich werde ihn vermissen. Er war ein ganz großer Bayer. Er hätte auch in Hollywood Karriere machen können, aber hat sich für Familie und Heimat entschieden.“ Wepper sei ein „Leuchtfeuer“ gewesen, das für immer in Erinnerung bleiben wird.

Mehr News:

Auch Schauspielkollegin Uschi Glas und Weppers „Um Himmels Willen“-Kolleginnen Andrea Wildner und Janina Hartwig nahmen an der Gedenkfeier teil. Eins ist infolge der rührenden Trauerfeier klar geworden – Fritz Wepper wird in den Herzen seiner Liebsten weiterleben.