Frank Zander: Nach Krankenhaus-Schock – Fans können aufatmen

Gute Neuigkeiten bei Schlagersänger Frank Zander!

Es war wohl DIE Schocknachricht schlechthin für alle Fans von Schlagerstar Frank Zander. Der 81-Jährige wurde vor rund einer Woche ins Krankenhaus eingeliefert. Nun folgt die gute Nachricht: Er wurde entlassen und kann über die Weihnachtstage Zeit mit seiner Familie verbringen.

Frank Zander: „Wahrlich kein Zuckerschlecken“

Über mehrere Tage befand sich Frank Zander in medizinischer Behandlung in der Berliner Charité. Tage, die an ihm gezehrt haben, wie er gegenüber „Bild“ verrät: „Das war natürlich ein ganz schöner Mist, was da alles auf mich eingewirkt ist. Und diese ganzen Untersuchungen waren auch wirklich nicht angenehm. Wahrlich kein Zuckerschlecken.“

Weiter erklärt er: „Aber ich hab‘ sie ausgehalten. Denn ich möchte ja endlich wissen, was mit mir los ist. Und ich möchte auch, dass es mir wieder besser geht. Ich fühle mich bei den Ärzten in allerbesten Händen.“

Frank Zander bleibt trotzdem angeschlagen

Nicht nur der Schlagersänger selbst ist froh darüber, dass er endlich wieder nach Hause kann. Auch seine Liebsten freuen sich darüber, gemeinsam mit ihm Weihnachten feiern zu können. Sein Sohn Marcus Zander erzählt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa): „Die ganze Familie ist erst mal sehr, sehr froh, dass er das Krankenhaus verlassen durfte. Wir sind dankbar, dass Vadder jetzt erst mal wieder zu Hause ist. Das Weihnachtsfest kann er im Kreis seiner Familie feiern. Es geht ihm auch besser. Aber er ist nicht gesund. Das muss man ganz klar sagen. Da muss man auch ehrlich sein. Und so ehrlich sind wir auch.“

Bleibt abzuwarten, ob und wann Frank Zander wieder auf die Bühne treten wird. Doch seine Gesundheit dürfte nun erstmal an erster Stelle stehen.