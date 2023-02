Frank Rosin posiert mit halbnackten Frauen – plötzlich mischt sich „First Dates“-Moderator Roland Trettl ein

Oh, là, là! Wen haben wir denn da? Frank Rosin posiert im Netz mit zwei leicht bekleideten Frauen an seiner Seite. Die drei scheinen sich gut zu verstehen, wie man an ihrem breiten Grinsen ablesen kann – doch wer sind die zwei Fremden überhaupt?

Prompt mischt sich „First Dates“-Moderator Roland Trettl ein und hinterlässt einen Kommentar unter dem Foto von Frank Rosin. Der Fernsehkoch hat erst im Januar die Trennung von seiner Ehefrau bekannt gegeben. Das Paar ist 12 Jahre verheiratet gewesen.

Frank Rosin entdeckt zwei halbnackte Frauen – und zückt sofort die Kamera

Während der Dreharbeiten zu seiner Kabel-1-Show „Roadtrip Amerika – Drei Spitzenköche auf vier Rädern“ stattet Frank Rosin auch der Wüstenstadt Las Vegas einen Besuch ab. In einem Casino trifft der Sternekoch auf zwei Damen, die nichts als glitzernde Dessous und funkelnden Schmuck tragen. Schnell zückt der 56-Jährige seine Handykamera und stellt sich zwischen die beiden, legt der Frau zu seiner Rechten sogar den Arm um die Taille.

Da machen die Follower von Frank Rosin natürlich große Augen. So protzig zeigt sich der TV-Star sonst nie, doch in der sogenannten „Sin City (dt.: Stadt der Sünde)“ lässt sich selbst der Sternekoch zu dem ein oder anderen Schabernack hinreißen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Roland Trettl ist ganz angetan von Frank Rosins Schnappschuss

Der provokante Schnappschuss von Frank Rosin erregt sofort Aufmerksamkeit. „Starkes Bild“, kommentiert „First Dates“-Star Roland Trettl begeistert. Er ist jedoch nicht der Einzige, dem das Foto ins Auge gestochen ist. „Super Foto“, schreibt eine Frau. Eine andere witzelt: „Ja, das gefällt dem Frank.“

Weitere News:

Das breite Grinsen des „The Taste“-Stars spricht offensichtlich für sich. „Das gefällt dem Herrn sichtlich“, kommentiert ein Fan. Ein weiterer merkt stattdessen an: „Hübsche Mädels.“ Der ein oder andere hat nach der Ausstrahlung der Las-Vegas-Folge nur darauf gewartet, dass sich Frank Rosin mit den Damen ablichten lässt. „War klar, so ein Foto darf nicht fehlen“, heißt es von einer Zuschauerin.