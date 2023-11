Frank Rosin findet klare Worte – „Da müssen wir wieder hin“

Seit 2003 begeistert Frank Rosin Millionen Zuschauer mit seinen TV-Shows. Von „Rosins Restaurant“ über „The Taste“ bis hin zu „Roadtrip Amerika“: Wo er auch mitmacht, ist Unterhaltung garantiert.

Und auch auf Instagram hält Frank Rosin seine knapp 230.000 Fans stets auf Trab. Neben Schnappschüssen mit Kollegen und Freunden veröffentlicht der Sternekoch auch Ausschnitte aus den Sendungen, in denen er mitwirkt. Mit einem Clip schwelgt er gemeinsam mit seinen Followern in Erinnerungen.

Frank Rosin beim Kölner Treff

Im vergangenen Jahr war „The Taste“-Star Frank Rosin in der WDR-Show „Kölner Treff“ zu Gast. Dort sprach er unter anderem, warum er als Sternekoch den Imbiss seiner verstorbenen Mutter wiedereröffnete. Schnell merkt man, dass dieses Thema ihn sehr berührt.

„Mein Vater war Anfang der 60er Jahre der erste Mensch in Deutschland, der ein Unternehmen hatte, der die Restaurants und Pommesbuden mit Fritten beliefert hat“, erinnert sich der gebürtige Dorstener in dem Video. „Ich habe als Kind bereits jedes Restaurant aus dem Kücheneingang kennengelernt. Dieses rege Treiben in der Küche hat mich so angemacht. Von dem Moment an wusste ich, dass ich nie wieder was anderes machen will“, heißt es weiter.

Frank Rosin: DAS steckt hinter dem Video

Doch wie kommt der Sternekoch bloß darauf diesen älteren TV-Ausschnitt jetzt zu posten? Die Antwort lauert in der Bildunterschrift. Dort heißt es: „Leidenschaft und Begeisterung fürs Leben und für einen Job den man liebt. Da müssen wir wieder hin. Oma hat immer gesagt ,Von nix kommt nix!'“

Die Fans freuen sich über diesen Beitrag des 57-Jährigen. Ein Follower kommentiert: „Frank Rosin ist zweifellos ein kulinarisches Talent! Sein außergewöhnliches Geschick in der Küche ist ein wahrer Segen. Man könnte sagen , dass ihm das Kochen in die Wiege gelegt wurde.“ Ein Zweiter kommentiert: „Frank ist mir der liebste Koch, er ist niemals fake, immer er selbst und redet auch mal Tacheles. Für einen Sterne-Koch im Fernsehen ist das ungewöhnlich.“