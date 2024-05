Frank Rosin: Hinweise waren da – jetzt herrscht Gewissheit

Kochsendungen haben sich zu einem festen Bestandteil des deutschen Fernsehens entwickelt und begeistern Millionen von Zuschauern. Auch die Star-Köche der Formate rücken immer mehr in den Mittelpunkt des Geschehens. So steht Frank Rosin seit 2003 mit verschiedenen Formaten am Herd.

Nachdem einige Hinweise auf Neuerungen die Aufmerksamkeit der Fans auf Instagram erregte, ist nun Gewissheit eingetreten!

Frank Rosin: An IHRER Seite schwingt er den Kochlöffel

Von traditionsreichen Formaten wie „Die Küchenschlacht“ bis hin zu modernen Wettbewerben wie „The Taste“ – die Vielfalt der Kochshows im Fernsehen ist beeindruckend. Sat.1 möchte den gastronomischen Erfolg weiterhin aufrechterhalten und startet mit einem neuen Format durch. Und das bringt echte Star-Besetzung mit! Neben Sterne-Koch Frank Rosin wird Jana Ina Zarrella die Moderation der neuen Sendung „Wer kocht das Beste für die Gäste“ übernehmen.

Das Konzept dreht sich um prominente TV-Köche, die 33 Gäste mit 33 Tellern und 99 Gängen zu überzeugen versuchen. Sterne-Koch Frank Rosin wird in jeder Show von einem neuen Gegner herausgefordert.

Auch Rosin bestätigte jetzt auf seinem Instagram-Account, dass das neue Format an den Start geht. „Endlich ist es soweit!“, schrieb er zu einem Post. Schon vorher rätselten seine Fans um eine neue Show, da der 57-Jährige einige Hinweise auf Social Media streute. Der Sat.1-Star gab jetzt preis, welche Aspekte in der Sendung neben dem Kochen noch im Fokus stehen.

Frank Rosin gibt Ausblick auf mehr: „Wer traut sich?“

„Hier geht es nicht nur ums Kochen. Du musst dein ganzes Restaurant im Griff haben. Das ist die größte gastronomisch und kulinarische Challenge im TV im deutschsprachigen Europa. Die Kollegen werden sich wundern!“, verriet Rosin gegenüber „Bild.“

+++Frank Rosin am Flughafen Mallorca: „Habe ich natürlich sofort ausgenutzt“+++

„Wer traut sich gegen den Rosin anzutreten?“, stellt der Kulinarik-Experte seinen Herausforderern selbstsicher entgegen. Den Auftakt macht in wenigen Wochen Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann. Nach drei Runden entscheiden die 33 Gäste, welche „The Taste“-Legende überzeugt. Gespannte Zuschauer dürften nicht mehr allzu lange auf heißen Kohlen sitzen!

Los geht es am 3. Juli zur Primetime um 20.15 Uhr auf Sat.1. Senderchef Marc Rasmus ist sich sicher: „Das ist Entertainment mit Geschmack. Und für Frank Rosin und seine Duellanten eine vollkommen neue Herausforderung.“