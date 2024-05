Frank Rosin am Flughafen Mallorca: „Habe ich natürlich sofort ausgenutzt“

Frank Rosin gehört zu den prominentesten Köchen des Landes. Der Dorstener, der mit seiner Show „Rosins Restaurants“ seit Jahren schon Gastronominnen und Gastronomen in der Krise beiseitesteht und versucht, mit ihnen den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen, ist einer der beliebtesten TV-Köche Deutschlands.

Doch ein Star-Gastronom wie Frank Rosin speist nicht immer nur in den schickesten Lokalitäten. Manchmal scheint auch einen Frank Rosin der kleine Hunger zu überkommen. Und ausgerechnet in diesen Momenten ist meist kein Zwei-Sterne-Restaurant in Sicht. So wie am Flughafen Mallorca.

Von dort teilte der Ruhrgebiets-Koch nun ein kurzes Video. Auf TikTok sehen wir Frank Rosin im weißen Shirt, ein hellblauer Pullover ist locker über die Schultern geschwungen, unter den T-Shirt-Ärmeln guckt ein Tattoo heraus.

Frank Rosin speist am Flughafen Mallorca

„Flughafen Mallorca, ich wusste gar nicht, dass man hier Amerikanisch essen kann. Das habe ich natürlich sofort ausgenutzt. Ich bin ein Freund der mediterranen Küche, aber dieses Amerikanische… also die Auswahl und so“, sagt Rosin ganz ruhig, um dann eine McDonald’s Tüte hervorzuziehen.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Oh ja, da hat sich der Mann, der bereits mit seinen Koch-Kumpels Ali Güngörmüş und Alexander Kumptner in zwei Kabel-1-Staffeln „Roadtrip Amerika“ durch die USA düste, wirklich nur das authentischste amerikanische Essen bestellt.

Fans feiern Rosin-Gag

Das Video jedoch, es dürfte als kleiner Gag gemeint sein, gehört der McDonald’s am Flughafen Palma doch zu DEN Anlaufstellen für Touristen, die die Zeit zwischen Feiern und Abflug noch für einen kleinen Snack nutzen wollen.

Bei den Fans jedenfalls kam der Spaß gut an. „Den hab ich nicht kommen sehen“, lacht beispielsweise ein Follower bei TikTok. Ein anderer ergänzt: „Habe ich am Samstag auch noch genossen“. Während ein anderer den Gaumen des Starkochs lobt: „Feinschmecker“.