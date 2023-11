Frank Rosin singt beim „Quizduell“: Moderatorin unterbricht SOFORT

Hoffentlich wird das sein Ego nicht anknacksen. Normalerweise kennen wir Starkoch Frank Rosin als Held hinter dem Herd, als Abenteurer in Amerika oder eifrigen Restaurantretter. Am Freitagabend jedoch wagte sich der Dorstener zusammen mit Koch-Kollege Alexander Kumptner in die ARD-Sendung „Quizduell Olymp“.

Dort zeigte Frank Rosin, dass er nicht nur als Koch etwas drauf hat, sondern sich auch in Fragen aus den 90ern bestens auskannte. Die erste Frage nach einer RTL-Sendung, bei der es ordentlich krachte, konnte das Duo Rosin / Kumptner locker mit der Antwort „Alarm für Cobra 11“ beantworten. Und auch die zweite „Quizduell Olymp“-Frage lösten Frank Rosin und Alexander Kumptner auf ihre ganz eigene Weise.

Frank Rosin beim Quizduell Olymp

Da wollte ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek nämlich wissen, wie der Song des britischen Sängers Chesney Hawkes weiterging, dessen Titel mit den Worten „I am“ begann. Schnell entschieden sich Kumptner und Rosin für die Antwort „the one and only“ und unterstrichen ihre Antwort gleich noch mit der passenden Gesangseinlage.

Zu viel scheinbar für die Ohren von Sedlaczek. „Und mit diesen Gesangseindrücken entlassen wir Sie jetzt kurz in die Pause und melden uns gleich zurück mit der Auflösung“, schickte die Moderatorin die Zuschauer in die Werbung.

Zoff um eine Kaffeemaschine

Doch hatte es sich denn zumindest gelohnt? War die Antwort der Köche richtig? Absolut. Rosin und Kumptner lagen vollkommen richtig. Doch es wurde nicht leichter. Wollte die ARD in Frage drei doch wissen, was die allererste Webcam im Jahre 1991 übertrug. Ein Aquarium, eine Kaffeemaschine, einen Kühlschrank oder eine Lavalampe.

Während Alexander Kumptner die Kaffeemaschine direkt ausschließen wollte, tendierte Rosin zu eben jener. Doch Alexander setzte sich durch, wählte das Aquarium. Pech für beide. Richtig wäre nämlich die Kaffeemaschine gewesen. Und so drehte sich Frank Rosin genervt um, murmelte: „Ich hab es doch gesagt.“ Während Esther Sedlaczek witzelte: „Frank ist gerade drauf und dran, das Studio zu verlassen.“ Na ja, kann doch mal passieren.