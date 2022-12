Florian Silbereisen ganz ehrlich: „Es war kein einfaches Jahr“

Siehe da: Das Jahr 2022 neigt sich schon wieder dem Ende zu. In wenigen Tagen bereits steht Silvester vor der Tür und dann startet auch das Jahr 2023. Ob das besser wird als dieses? Diese Frage kann wohl nur jeder für sich selbst beantworten. Doch bei aller Sehnsucht nach einem neuen Anfang darf auch das alte Jahr nicht zu schnell in Vergessenheit geraten.

Und so meldete sich auch Florian Silbereisen bei Instagram wieder zu seinem traditionellen Jahresrückblick. „Alle Jahre wieder steht das Christkind vor der Tür und der Flori schickt euch einen lieben Weihnachtsgruß“, grinst Florian Silbereisen in die Kamera. Doch dann wird der Entertainer ernst.

Florian Silbereisen spricht über ein schweres Jahr

„Ich hoffe, ihr könnt heute den Heiligen Abend ein bisschen genießen und ich möchte mit euch nur noch kurz dieses Jahr 2022 Revue passieren lassen. Ein verrücktes Jahr. Wir alle haben gedacht, jetzt haben wir diese Pandemie endlich ein bisschen in den Griff bekommen, da bricht plötzlich dieser fürchterliche Krieg aus. Ich könnte jetzt mit euch lange philosophieren, aber ihr kennt mich, ich bin ein optimistischer Mensch. Bei mir ist das Glas immer halbvoll und nie halbleer“, so Silbereisen weiter.

„Es war kein einfaches Jahr“, sagt Silbereisen offen. Doch es gab auch gute und schöne Momente. Seine Shows beispielsweise, die endlich wieder mit vielen Menschen gefeiert wurden, oder die vielen TV-Auftritte, die dem 41-Jährigen noch jetzt ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Mehr News:

Er selbst werde es sich am Heiligen Abend im Kreise seiner Lieben gemütlich machen. „Wir werden ein bisschen was essen, gemeinsam singen und einfach einen schönen, gemütlichen Abend miteinander erleben“, verrät der TV-Moderator.

Er hoffe, dass das auch seine Fans tun werden, schließlich wisse er auch, dass dieses Jahr für viele sehr schwer war. Doch da komme dann der Gaukler in ihm durch, der sich freue, die Sorgen seiner Fans durch seine Musik und seine Moderation ein wenig beiseiteschieben zu können.

Und das bereits am 26. Dezember, wenn er mit dem „Traumschiff“ im ZDF ablegt. Am 28. Dezember folgt dann bereits der Jahresrückblick „Die Schlager des Jahres“ im MDR, bevor es an Neujahr mit dem „Traumschiff“ auf die Bahamas geht. Über zu wenig Flori zum Jahresausklang dürfen sich die Fans also dieses Jahr sicher nicht beschweren.