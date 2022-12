Florian Silbereisen: Fieser Angriff auf Showmaster – „Ich finde ihn furchtbar“

Diese deutliche Ansage kommt unerwartet. Seit fast 20 Jahren moderiert Florian Silbereisen schon die großen Schlagershows in der ARD und selbst beim „Traumschiff“ hat der 41-Jährige die Hauptrolle ergattert. Der Sender ist augenscheinlich ein großer Fan von ihm.

Mittlerweile scheint sich der ein oder andere ARD-Zuschauer aber wohl an Florian Silbereisen sattgesehen zu haben. Für den Ex-Freund von Helene Fischer hagelt es böse Kritik. Ausgerechnet die Tochter einer Showmaster-Legende schießt gegen den Sänger.

Herbe Klatsche für Florian Silbereisen: „Warum der für alles eingesetzt wird“

In seinen Shows zur Primetime tritt Florian Silbereisen für gewöhnlich gut gelaunt und mit einem breiten Grinsen auf. Mit Songs wie „Schlager ist geil“ bringt er die Hallen zum Beben und auch vor den heimischen Bildschirmen dürfte ein Zucken durch die Beine der Zuschauer gehen.

An den Feiertagen lässt er das Publikum zusätzlich als „Traumschiff“-Kapitän Max Parger dahinschmelzen. Doch dieser Erfolg ist Florian Silbereisen offenbar nicht von jedem gegönnt. „Ich finde ihn furchtbar. Ich weiß nicht, warum der für alles eingesetzt wird. Dass er den Kapitän spielen darf, ist schon sehr tragisch“, wettert Merle Kulenkampff im „Woche der Frau“-Interview gegen Silbereisen. Die 73-Jährige ist die Tochter des „Einer wird gewinnen“-Moderators Hans-Joachim Kulenkampff (†77).

Florian Silbereisen wehrt sich gegen Kritik: „Am Ende entscheiden die Zuschauer“

Insbesondere als Showmaster habe sich Florian Silbereisen seit seinem Durchbruch nicht weiterentwickelt, behauptet die Kulenkampff-Tochter. „Seitdem er als Zehnjähriger mit der Mundharmonika auf der Bühne stand, hat er sich nicht verändert. Er ist das gleiche Kindlein geblieben“, schimpft sie über den TV-Star.

Dem Moderator dürfte diese Ansage jedoch nicht allzu sehr zusetzen. Immerhin hat er eine riesige Fangemeinde hinter sich und die kann gar nicht genug von ihm bekommen. „Am Ende entscheiden immer die Zuschauerinnen und Zuschauer, ob sie den Fernseher einschalten, ob sie mich in ihre Wohnzimmer lassen oder nicht“, so Silbereisen laut „InTouch“. Wie das „VermögenMagazin“ berichtet, besitzt Florian zudem ein Vermögen in Höhe von 8,5 Millionen Euro. Der Erfolg gibt ihm also recht.