Während Show von Florian Silbereisen: Ungewöhnlicher Polizeieinsatz

Es gibt Sachen, die gibt es gar nicht! Doch die Polizei in Stuttgart bestätigt jetzt einen Einsatz, der sich wirklich so abgespielt hat. Und das alles, während Schlagerstar Florian Silbereisen während seiner Show auf der Bühne stand.

Doch was genau war geschehen, dass die Beamten plötzlich zu einem Einsatz ausrücken mussten?

Bei Show von Florian Silbereisen: Plötzlich Polizeieinsatz!

Das Ganze ereignete sich bereits vor einigen Tagen, auf Instagram macht die Polizei Stuttgart nun auf ihren irren Einsatz aufmerksam.

„Vor Kurzem erhielten unsere Kollegen einen etwas ungewöhnlichen Anruf: Eine ältere Dame meldete sich bei uns, weil ihr Fernseher nur noch einen „blauen Bildschirm“ zeigte“, heißt es in dem Post der Polizei. Eigentlich sind Bildprobleme kein Grund für die Polizisten, sofort Helfer in der Not zu spielen, doch in diesem Fall hatten die Einsatzkräfte offenbar Mitleid mit der alten Frau – schließlich wollte sie doch die Show mit Florian Silbereisen sehen!

„Natürlich sind technische Probleme normalerweise kein Fall für die Polizei. Doch da die ältere Dame offenbar keine Angehörigen hatte und alleine war, machten unsere Kollegen eine Ausnahme und schauten vorbei“, schreibt das Stuttgarter Polizei-Team weiter in seinem Instagram-Beitrag.

Und siehe da: Das Problem konnte schnell behoben werden! Das bestätigen die Beamten schließlich auch im Netz:

„Mit einem kleinen Druck auf die richtige Taste war das Problem schnell gelöst, sodass die Dame ihr Abendprogramm mit Florian Silbereisen in Ruhe genießen konnte.“

Das wird sicher auch den Schlagerstar hocherfreut haben…

Das Netz feiert Polizisten

Viele Instagram-Nutzer sind ebenfalls hellauf begeistert von diesem ungewöhnlichen Polizeieinsatz. So schreibt jemand unter dem Beitrag: „OMG, wie nett und hilfsbereit ist das denn bitte! Mega toll und hilfsbereit…. ein besonderer Einsatz mit Herz. Die Dame war bestimmt ganz glücklich.“ Ein weiterer Kommentar lautet: „Was für ein schöner Einsatz. Vielen Dank. Davon würde ich gerne viel mehr sehen und lesen. Besonders in der heutigen Zeit.“ Und wieder jemand anderes schreibt: „Schöne Abwechslung zu den restlichen Schichten und sicherlich eine ganz dankbare Dame, für die ihr in der Minute die Rettung gewesen seid.“

Schließlich bringt es noch ein weitere User auf den Punkt: „Florian Silbereisen und seine Shows sind ja auch überlebenswichtig. Ich kann die ältere Dame völlig verstehen.“