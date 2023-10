Florian Silbereisen: Gerüchte um MDR-Shows – Sender bestätigt Verhandlungen

Er ist einer der erfolgreichsten Moderatoren im deutschsprachigen TV-Raum: Florian Silbereisen. 2002 bekam der gebürtige Tiefenbacher bei „Mit Florian Hut und Wanderstock“ seinen ersten eigenen Moderationsjob, ist seitdem aus dem Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Ob „Schlagerboom“, „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“, „Die große Schlagerchance“, „Der große Schlagerabschied“ oder auch „Die große Schlager-Strandparty“ – Silbereisen verbreitet stets gute Laune und lockt Millionen Zuschauer vor die Bildschirme.

Doch könnte es nun zu Kürzungen kommen? Schließlich müssen auch die Öffentlich Rechtlichen sparen. Wie die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet, soll der Sender ab kommenden Jahr auf die Shows von Florian Silbereisen verzichten wollen. Doch bevor die Fans des Schlagerstars in Tränen ausbrechen – es würde sich nicht um alle Silbereisen-Shows handeln.

Gerüchte um Florian Silbereisens MDR-Shows

Eingespart werden sollen lediglich die Sendungen, die nur für den MDR produziert werden. Dazu zählen „Die Schlager des Sommers“ und „Die Schlager des Jahres“. Sendungen, die in der ARD zu sehen sind, seien davon nicht betroffen, heißt es in der „MZ“.

Doch kann das stimmen? Der Branchendienst „DWDL“ hat beim MDR nachgefragt. „Wie jedes Jahr wird derzeit der Wirtschaftsplan für das kommende Jahr aufgestellt. In diesem Zusammenhang wird auch wie üblich über verschiedene einzelne Maßnahmen und Anpassungen im programmlichen Angebot unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beraten. Es ist ein ganz normaler Prozess in einem Medienunternehmen, dass Angebote wegfallen und neue hinzukommen“, heißt es von einem Sendersprecher.

Mehr Nachrichten:

Mit Florian Silbereisen, so heißt es vom Sender weiter, befinde man sich aktuell in Gesprächen. Die „Bild“ fragte diesbezüglich auch bei Florian Silbereisen nach, was an den Gerüchten dran sei. Der Schlagerstar, so die Zeitung, habe sich aber bislang noch nicht geäußert. Den Moderator sehen wir übrigens bereits am 21. Oktober 2023 wieder im TV. Dann findet in Dortmund der „Schlagerboom“ statt.