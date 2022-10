Florian Silbereisen lädt Nena zu sich ein – Fans laufen Sturm! Dann meldet sich der Veranstalter zu Wort

Es war ein großer und bedeutender Abend in der Karriere von Schlagerstar Florian Silbereisen. Am Samstagabend (22. Oktober) feiert er gemeinsam mit zahlreichen Kollegen der Musikbranche sein 100. Bühnenjubiläum. Dabei handelt es sich um eine abgespeckte Variante des eigentlich geplanten „Schlagerbooom“. Wegen der aktuellen Corona-Lage gab es deshalb statt riesiger Fette in der Westfalenhalle in Dortmund ein nettes Zusammenkommen in den Leipziger MCA Studios.

Andere Location, gleiche Gäste. Für seine Show „Das große Schlagerjubiläum – auf die nächsten 100!“ lädt Florian Silbereisen die Crème de la Crème der Schlagerwelt ein. Von Helene Fischer bis Jürgen Drews waren alle dabei. Doch einen Gast hatte der Moderator gar nicht auf dem Schirm. Denn plötzlich steht Sängerin Nena überraschenderweise auf der Bühne. Für manche Fans eher eine negative als freudige Überraschung.

Florian Silbereisen: Nenas Auftritt sorgt für Kritik

Mit ihrem Hit „99 Luftballons“ startete die heute 62-jährige Sängerin in den 80ern weltweit durch. Am Samstagabend (22. Oktober) überraschte sie dann mit ihrem Auftritt nicht nur den Moderator, sondern auch das Publikum. Doch einige Zuschauer gehen nach dem Auftritt von Nena in den sozialen Medien auf die Barrikaden. Der Grund: Vor einiger Zeit äußerte sie sich kritisch zu der Corona- und Impfdebatte. Deshalb zeigen sich zahlreiche Fans verständnislos über die Einladung der Sängerin. Hier ein paar Auszüge an Kommentaren:

„Wie kann es bitte sein, das die ARD einer Corona-Leugnerin und Verschwörungstheoretikerin wie Nena eine Plattform bietet und sie bei Silbereisen auftreten lässt?“

„Dass Nena immer noch von meinen Gebühren bezahlt wird, ist für mich nur schwer erträglich.“

„Was für eine Frechheit von der ARD. Ihr gebt einer bekennenden Schwurblerin eine Plattform. Gebt mir meine Gebühren zurück! Ihr habt echt Nerven.“

Florian Silbereisen und Nena standen in seiner Show gemeinsam auf der Bühne. Für manche Zuschauer ein No-Go. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Future Image

Florian Silbereisen: Jetzt meldet sich der Veranstalter

Nach der Flut an negativen Kommentaren gibt der Veranstalter jetzt ein offizielles Statement. Gegenüber dem Nachrichtenportal „watson.de“ sagt ein Sprecher des MDR jetzt: „„Wir haben die Künstlerin Nena in die Sendung eingeladen, weil sie die erfolgreichste Sängerin dieses Landes ist. Im vergangenen Jahr hat sie sich kritisch zu den Corona-Maßnahmen geäußert. Meinungsfreiheit ist ein wichtiger Bestandteil einer pluralistischen Gesellschaft. Die Künstlerin Nena hat mit dieser Aussage nicht gegen geltendes Recht verstoßen“.

Der Sender macht klar, dass die Sängerin auch in der Zukunft ein gern gesehener Gast in den jeweiligen Sendungen sei. Außerdem betont der Sprecher: „„Der öffentliche Diskurs über ihre Aussagen wurde seinerzeit ausgetragen, selbstverständlich auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es ist jedoch nicht die Aufgabe einer Unterhaltungsshow, einen solchen Diskurs zu führen“.

Bleibt abzuwarten, ob Sängerin Nena bei ihrem nächsten Auftritt im TV mit genauso so viel Kritik zurechtkommen muss, wie nach der Performance bei „Das große Schlagerjubiläum – auf die nächsten 100!“.