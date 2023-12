Florian Silbereisen: DIESE Geschenke machen User fassungslos – „Das kauf ich dir!“

Ölt eure Stimmbänder, denn es wird wieder gesungen! Zum Start in die Weihnachtswoche präsentiert Schlagerstar Florian Silbereisen die Weihnachtsshow zum Mitsingen: „Alle singen Weihnachten! Das große Adventsfestsingen 2023“. Dabei haben Vereine, Chöre und Gruppen aus ganz Deutschland die Ehre gemeinsam mit den Stars die schönsten Weihnachtslieder zu singen.

+++ Florian Silbereisen: Shows gehen weiter! Doch DARAUF müssen sich Fans gefasst machen +++

In diesem ARD-Spektakel ist vieles vertreten: egal ob Box- oder Back-Club, die Feuerwehr oder das Team vom American Football – sie alle singen zusammen mit Größen wie Andrea Berg, Roland Kaiser, Vicky Leandros, DJ Ötzi, Ella und Norbert Endlich, Oli. P, Ross Antony und vielen mehr.

Ein schönes Erlebnis könnte man meinen. Doch jetzt machen sich User der Plattform X genau DARÜBER lustig.

Florian Silbereisen: War das ein Griff ins Klo?

Neben vielen tollen Gästen war auch Sänger Ross Antony mit von der Partie und überrascht die Zuschauer. Mit einer Schubkarre voller Geschenke rollte er über die deutschen Bildschirme. Antonies Mission: viele tolle Geschenkideen präsentieren. Allerdings waren die Fernsehzuschauer davon wenig begeistert, wie nun auf Plattform X zu lesen ist.

+++ „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ – Gast mit Lachkrampf: „Kann nicht mehr“ +++

Dabei stach insbesondere ein Geschenk hervor. Der Brite präsentierte nämlich eine Toilette für unterwegs. Mit einem Camping-Klappstuhl setzte er sich in ein Zelt und demonstrierte so die Idee für das mobile Geschäft, während sich das Publikum vor Lachen kaum einkriegte. „Das kauf ich dir!“, versicherte Florian Silbereisen ihm scherzhaft. Die User im Netz sind fassungslos. “Das Klo zum Mitnehmen? Passt wie Arsch auf Eimer zur Sendung. #AllesingenWeihnachten„, so ein User auf X.

Florian Silbereisen: User sind beschämt

Auch das zweite Geschenk sorgt für Unmengen an Gelächter. Demnach wollte Ross Antony eine kleine Waschmaschine für unterwegs präsentieren. Um diese direkt einmal zu testen, zückte der 49-Jährige eine rote Boxershorts – natürlich ungetragen. Die User auf Plattform X sind sich einig: Die Geschenke sind peinlich.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr zum Thema:

Ein User schreibt: “Schrottwichteln“, ein anderer ergänzt spöttisch: „Jetzt in der ARD: Hot oder Schrott.“