Florian Silbereisen moderiert ARD-Adventsfestsingen und kann sich fiesen Spruch nicht verkneifen

Es wird weihnachtlich in der ARD! Florian Silbereisen lädt am Montagabend (19. Dezember) ab 20.15 Uhr zum großen Adventsfestsingen ein. Mit dabei sind unter anderem DJ Ötzi, die Kelly Family, die Prinzen, Ella Endlich, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Thomas Anders, Ross Antony und viele weitere Gäste.

Nach dem Auftritt von Ross gibt es einen fiesen Spruch von Moderator Florian Silbereisen.

In unserem Liveticker halten wir dich den ganzen Abend auf dem Laufenden:

Florian Silbereisen: Gänsehautmoment in ARD-Show

22.43 Uhr: Gänsehautmoment bei Florian Silbereisen. Das ganze Studio, das Publikum und die Künstlerinnen und Künstler singen gemeinsam „We are the World“ mit der „Kelly Family“ auf der Bühne.

Und das war es das große Adventssingen mit Florian Silbereisen und allerhand prominenter Schlager-Stars.

22.12 Uhr: Überraschung beim Auftritt von DJ Ötzi. Der Schlagerstar ist so begeistert von seinen bärtigen Gesangspartnern, dass er direkt mal seine Mütze vor ihrer Leistung zieht. Dank Ross bekommt Florian Silbereisen jetzt seinen Daumen lackiert. Nagellackentferner gibt’s aber natürlich keinen. Da muss dann schnell das bedruckte Klopapier dran glauben.

Kurz vor Ende sorgt die „Kelly Family“ dann noch einmal für ganz besonders viel Weihnachtsstimmung in der Show.

21.39 Uhr: Endlich! Florian Silbereisen greift selbst zum Mikro und singt im Duett mit Thomas Anders. Danach darf er die Geschenk-Idee von Ross probieren und ein Stück von der Wurst-Kabeltrommel abbeißen. Das Fazit? Schmeckt!

21.15 Uhr: In Schale geschmissen hat sich aber nicht nur Ross Antony mit seinem Weihnachtsanzug, sondern auch die Draq Queens, die mit Ella Endlich auf der Bühne stehen und singen.

Florian Silbereisen schießt gegen Ross Antony

21.04 Uhr: „Die Zipfelbuben“ singen mit eingefleischten Schlager-Fans ihren neuen Weihnachtssong und bringen mit Liedzeilen wie „Eine Muh, eine Mäh, eine Täterätätä

Eine Tute, eine Rute. Eine Hop-Hophophop, eine Dideldadeldum, eine Wau, Wau, Wau, Ratadschingderattabum“, die Stimmung zum Kochen.

20.30 Uhr: „Der Schneewalzer“ wird von Ross Antony vorgetragen. Nach einigen kleinen Last-Minute-Geschenktipps schwingt er jetzt mit einer Karnevalsgarde das Tanzbein. Als Florian Silbereisen nach dem Lied dann zu Ross kommt, fragt er ihn lachend: „Ihr habt jetzt gerade den ‚Schneewalzer‘ gesungen. Wer war denn jetzt von euch die Schneewalze?“ Antony guckt peinlich berührt. Klingt ganz danach, als wollte Silbereisen auf das Gewicht seines Gastes anspielen. Also rudert er zurück und sagt: „Ich stelle lieber andere Fragen.“

20.15 Uhr: Es geht los! Mit den Worten „Das große Adventsfestsingen 2022 kann beginnen“ begrüßt Moderator Florian Silbereisen sein Publikum. Den gesanglichen Auftakt macht ein Handballerinnen-Team aus Schleswig-Holstein mit „In der Weihnachtsbäckerei“. Unterstützung bekommen sie von Daniela Katzenberger ihrem Mann Lucas Cordalis und Tochter Sophia.

Anschließend erfahren die Zuschauer wie es an Weihnachten in Sachen Arbeitsteilung bei Familie Katzenberger-Cordalis aussieht. Lucas verrät: „Ich bin der Knödelbeauftragte“. Wenn das mal kein Statement ist.

Florian Silbereisen-Fans hoffen auf Gesangseinlage

19.44 Uhr: Der Countdown läuft. Nicht mehr lange, dann wird wieder gesungen im Ersten.

9 Uhr: In den sozialen Netzwerken steigt die Spannung bei den Fans. Einige haben sich diesen Tag schon lange im Kalender eingetragen und freuen sich auf tolle Performances der Künstler.

Und auch Florian Silbereisen scheint sich auf den Abend zu freuen, wie er auf Instagram schreibt: „Es wird von Tag zu Tag weihnachtlicher und wenn Ihr mögt, können wir morgen gemeinsam musikalisch in die Weihnachtswoche starten!“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch es mischt sich auch ein Hauch von Skepsis mit ein. Schließlich ist es für alle Flori-Fans nicht die erste Sendung, in der er moderiert. Daher wissen viele auch, dass er selber üblicherweise zuletzt als Sänger auf der Bühne steht. Für den ein oder anderen Zuschauer alles andere als schön: „Ich hoffe, Sie kommen nicht wieder zum Schluss. Das ist so schade, dass die Besten immer erst am Schluss kommen.“

Mehr News:

Auch Ross Antony ist wieder Teil der Show. Ob er auch heute wieder über Florian Silbereisen und Beatrice Egli sprechen wird? Neulich hatte er nämlich einiges zu sagen. Mehr dazu, hier.