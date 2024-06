„First Dates“-Kandidaten fassungslos – Zuschauer warnen: „Finger weg“

Die Suche nach der großen Liebe hält wohl jeden Menschen an irgendeinem Punkt in seinem Leben in Atem. Meist muss zunächst eine ordentliche Anzahl an Fröschen geküsst werden, bis dann irgendwann mal der Prinz dabei ist. Die Datingshow „First Dates“ des Senders VOX hat es sich zum Ziel gemacht, Singles bei der Suche nach der wahren Liebe zu unterstützen.

Bereits seit dem Jahr 2018 führt Moderator Roland Trettl durch die Sendung, in der sich zwei Single-Kandidaten bei einem Blind-Date kennenlernen. Im Anschluss an das erste Treffen dürfen die Teilnehmer entscheiden, ob sie sich erneut sehen wollen. Doch für die Kandidaten Lucy und Lorenz sorgt ein irrer Zufall direkt zu Beginn des Dates für große Augen.

Bei den „First Dates“-Kandidaten Lucy und Lorenz scheint die Chemie sofort gestimmt zu haben. Schon im ersten Moment waren sich die Teilnehmer sympathisch. Als es dann an den vorbereiteten Tisch des eigens für die Sendung errichteten Restaurants ging, stellte sich bereits der erste Gesprächsfluss der Single-Kandidaten ein. Was Lucy und Lorenz dann feststellten, konnten die Teilnehmer selbst kaum fassen.

„First Dates“-Kandidat Lorenz unterbricht den Small Talk mit Lucy und beichtet: „Was ich verrückt finde… Gleicher Name, gleiches Geburtsdatum.“ Lucy scheint die Aussage von Lorenz kaum fassen zu können und entgegnet ungläubig ein „Nein!“ Lorenz ergänzt fasziniert: „Was für ein Zufall!“ Im anschließenden Interview klärt Lucy dann auch die Fernsehzuschauer auf.

Lucy berichtet: „Mit seiner Ex-Freundin, die auch Lucy heißt, und auch am 29.03. Geburtstag hat, ist ja auch ein krasser Zufall.“ Lorenz Dating-Partnerin hat also überraschend viele Gemeinsamkeiten mit seiner Ex-Freundin. Auch das „First Dates“-Team kann diesen irren Zufall kaum fassen und fragt unter dem Video: „Zufall oder Schicksal?“

Fans der Sendung hegen Zweifel

Die Fans von „First Dates“ finden den irren Zufall beim ersten Date von Lucy und Lorenz hingegen weniger erfreulich. Unter dem Sendungsausschnitt der Vorabendserie finden sich kritische Kommentare wieder. Die Zuschauer der VOX-Sendung schreiben:

„Wäre für mich eine Red Flag, würde mich zu sehr an meinen Ex erinnern. Aber jeden das seine.“

„Männer: Ha, was für ein Zufall, Frauen: Das ist so eine Red Flag, das würde mich so stören.“

„Finger weg, du wirst wohl immer mit der ersten Lucy verglichen werden.“

„Ich hatte auch zwei Partner mit dem gleichen Geburtstag. Ich kann nur empfehlen: Tu es nicht.“

„Mmh. Schwierig. Und echt schade – ich finde beide gut zusammen.“

Ganz so negativ wie die Fand der Dating-Serie scheinen Lucy und Lorenz den irren Zufall jedoch nicht zu sehen. Ob es zwischen den „First Dates“-Teilnehmern schlussendlich wirklich gefunkt hat, bleibt abzuwarten.