„First Dates“: Roland Trettl geht Jungspund an – „Ar***!“

„First Dates“ steht nicht nur für Flirts sondern auch für freche Spitzen. Jungspund Luca (20) will bei Roland Trettl (53) und Co. einen entspannten Abend genießen und dabei vielleicht die Traumfrau finden. Mit seinem Look schindet er bei Gastgeber Roland schon mal Eindruck. Doch dann kommt die Wendung.

Als Luca nämlich verrät, dass er seine sportliche Figur ganz ohne Fitnessstudio erlangt, platzt es aus Roland Trettl heraus: „Ar***!“ Klingt stark nach Neid – der TV-Verkuppler scheint kurz die Fassung zu verlieren. Doch Luca bleibt entspannt und nimmt’s mit Humor. Dem frechen Moderator verzeiht er blitzschnell.

Der angehende Anlagenmechaniker hat zwar einige Angebote von hübschen Damen, doch die Richtige war noch nicht dabei. Seine Traumfrau? Humorvoll, locker und offen. Da kommt Laura (22) ins Spiel – sie sucht einen zielstrebigen Familienmenschen. Bei ihrem ersten Treffen stimmt die Chemie. Beide finden sich attraktiv, der Altersunterschied von zwei Jahren? Kein Problem!

In der Fotobox knistert es auch schon leicht. Lauras Fazit: Der Annäherungsversuch stört sie „null“. Die Entfernung? Kein Hinderungsgrund! Eine Stunde auseinander, aber hey, für die Liebe ist kein Weg zu weit. Luca ist seit einem halben Jahr Single und bereit für was Ernstes. Das zeigt er auch, als er am Ende die Rechnung übernimmt – ein echter Gentleman-Move!

Laura resümiert: „Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass es gefunkt hat, aber ich glaube, dass wir gut zusammenpassen würden.“ Ein zweites Date soll zeigen, ob da mehr ist.

VOX zeigt „First Dates“ von Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Alle Folgen sind zudem in der RTL+ Mediathek abrufbar.