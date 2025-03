„First Dates“: Single plump – „Sollen wir rummachen?“

In der TV-Show „First Dates“ geht es schnell zur Sache! Carina, besser bekannt als Cassie, ist 22, selbstbewusst und kein bisschen schüchtern. Ihre direkte Art sorgt für reichlich Wirbel – besonders bei ihrem Date-Partner Bruno (25).

Schon an der Bar funkt es zwischen den beiden, doch in der Fotobox legt Cassie nach. Ohne Umschweife fragt sie: „Sollen wir rummachen?“ Bruno ist baff, stammelt: „Ich war zwischendurch etwas überfordert damit. Der Moment hat mich etwas aus dem Konzept gebracht!“ Doch Cassie bleibt am Ball: „Soll ich auf deinen Schoß oder du auf meinen?“ Der Hesse lässt sich auf das Abenteuer ein. Schnell wird klar: Hier knistert es gewaltig!

Zurück am Tisch sprudeln die Gespräche weiter. Beide lieben das Reisen. Bruno als Flugbegleiter punktet damit bei Cassie. Doch die Harmonie hat ein jähes Ende. Bruno gesteht, dass er nach einem „missglückten One-Night-Stand“ Vater einer kleinen Tochter ist. Cassies Reaktion? Ernüchterung pur. „Ich habe mir schon eher einen Mann gewünscht, der noch kein Kind hat“, gibt sie enttäuscht zu.

Doch Cassie lässt sich nicht so schnell aus dem Konzept bringen. Sie will wissen, wie er sie bewertet – auf einer Skala von 1 bis 10. Bruno weicht aus, was ihr gar nicht gefällt. Spannungen liegen in der Luft. Der Höhepunkt: Bruno schlägt vor, die Rechnung zu teilen. Cassie ist entsetzt: „Das fand ich schon bisschen scheiße.“ Damit ist das Date gelaufen. Die Chemie stimmt einfach nicht.

Es wundert daher kaum, dass sich die beiden nicht wiedersehen möchten.

Vox zeigt die beliebte Dating-Show von Montag bis Freitag immer um 18 Uhr. Alle Folgen können sich Fans von „First Dates“ auch in der RTL+ Mediathek anschauen.