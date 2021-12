„First Dates“ (Vox): Kinderwunsch sorgt für Diskussion – „Hoffe, dass wir uns missverstanden haben“

Bei diesem „First Dates“-Paar machte das Zusehen von Anfang an Spaß. Der Marketingangestellte Kevin und die Rechtsanwaltsfachangestellte Paula passten optisch schon mal sehr gut zusammen.

Und auch bei ihrem Filmgeschmack wurden sich die Zwei schnell einig. Als Paula dann jedoch das Thema Kinderwunsch ansprach, kam ihr „First Dates“-Partner Kevin ziemlich ins Rudern.

Roland Trettl moderiert „First Dates“ auf Vox. Foto: picture alliance / Stefan Gregorowius / MG RTL D / dpa

„First Dates“: Paula (19) überrascht alle – „Du willst auf keinen Fall Kinder?“

Und auch die „First Dates“-Zuschauer dürften irritiert gewesen sein, als Paula zugab, dass sie „auf keinen Fall“ Kinder haben wolle. Schließlich erweckte die 19-Jährige zunächst den Eindruck, ein wahrer Familienmensch zu sein.

Paula erzählte, dass sie viel Zeit mit dem Hund ihrer Eltern verbringt und regelmäßig mit Freunden ausgehen würde. „Ich bin fröhlich, wenn andere Menschen drum herum sind“, erklärte sie im Einspieler.

Doch eine eigene Familie gründen? Das könne sie sich aktuell nicht vorstellen. Eine Antwort, die Kevin ziemlich überraschte. Mit aufgerissenen Augen wiederholte der 25-Jährige: „Du willst auf keinen Fall Kinder?“

----------------------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Datingshow, die in Köln produziert wird

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

Gastgeber ist der TV-Koch Roland Trettl

In einer Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und anschließend gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date haben oder es bei dem einmaligen Kennenlernen bleibt

----------------------------------------

„First Dates“: Kevin (25) versucht sich zu rechtfertigen – „Ich will es nicht ausschließen“

Während Kevin zuvor noch angab, dass er sehr wohl von einer eigenen Familie mit Kindern träume, ruderte er nach Paulas Geständnis schnell zurück: „Ich mag Antworten wie 'auf jeden Fall' und 'auf keinen Fall' nicht so unbedingt, weil es gibt Menschen, die sagen: 'Mit 30 will ich auf jeden Fall schon zwei Kinder haben.' Ich will es nicht ausschließen, dass ich irgendwann Kinder habe, aber ich will es auch nicht festsetzen, dass ich irgendwann Kinder haben werde.“

Er fügte hinzu, dass es für ihn eher auf den Lebenspartner ankomme und dass er dafür offen sei, in einer langjährigen Beziehung auch Schritte zu gehen, die so vielleicht nie geplant waren.

Ein Statement, das Paula grübeln ließ: „Dass er seine Meinung recht oft an meine angepasst hat... Woran das liegen könnte, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass wir uns einfach in manchen Punkten missverstanden haben und dass er der gleichen Meinung ist und nicht Ja sagt.“ Die 19-Jährige habe es lieber, dass ein Mann zu seiner eigenen Meinung steht und nicht ihr zuliebe zum Ja-Sager wird.

----------------------------------------

Am Ende schien Paula dennoch von Keiv sehr überzeugt und so einigten sich die beiden tatsächlich auf ein zweites Date abseits der Vox-Kameras.

Du hast die Sendung verpasst? Die ganze Folge von „First Dates“ kannst du dir in der Mediathek von RTL+ nochmal ansehen.

