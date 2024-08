Voll-Blamage bei „First Dates“: Zuschauer schämen sich fremd

Es gibt ein paar goldene Regeln beim ersten Date, die wohl besser jeder Liebessuchende einhalten sollte. Dazu gehört beispielsweise, dass man den jeweils anderen mit Respekt und Anstand behandelt, nicht aufdringlich ist, und, wer sagt, dass er bezahlt, der sollte dann auch genug Geld in der Tasche haben. Während Robleh die ersten Punkte bei „First Dates“ voll erfüllte, hakte es bei Punkt 3.

Doch setzen wir etwas früher an. Denn Robleh und sein Date Derya hatten sich in der Vox-Datingshow wahrlich gut verstanden, sogar ein süßes Kompliment hatte der „First Dates“-Kandidat seiner Angebeteten gewidmet. Beim Bezahlen jedoch wurde es peinlich.

So hatte Robleh zunächst noch beim Erhalt der Rechnung gewitzelt, Derya spaßeshalber gefragt, ob sie zahlen wolle. Als die attraktive Brünette das bejahte, verneinte Robleh dies schnell: „Nein, nein. Ist das dein Ernst? War nur Spaß. Denkst du echt, ich lasse dich zahlen?“, ruderte er zurück.

Beim Blick in seinen Geldbeutel jedoch verging dem Kavalier das Lachen. „Boah, ich merke gerade. Hast du … hast du 15 Euro?“, fragte er peinlich berührt sein Date. Ja, Robleh hatte zu wenig Geld in der Tasche, konnte die Rechnung in Roland Trettls „First Dates“-Restaurant nicht alleine begleichen, da er nur 45 Euro in der Tasche hatte. Wie unangenehm. Während Derya die Sache ganz locker nahm und ihren Teil zur Rechnung dazu gab, kam die Aktion bei Instagram gar nicht gut an.

„Ich verstehe nicht, wie man beim Essengehen zu wenig Geld dabei haben kann. Ich schäme mich“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin. Eine anderer ergänzt: „Geht gar nicht!“ Und ein Dritter schreibt: „Alter, wie peinlich.“

Doch es gibt auch Zuschauer, die die Aktion gar nicht mal so schlimm finden. „Ist zwar etwas unvorbereitet, wenn er wirklich vor hat, zu zahlen, aber schlimm finde ich es gar nicht. Ist doch irgendwie ne witzige Anekdote. Und auch Frauen sollten immer genug Geld mit haben und nicht erwarten, dass jemand die Rechnung trägt“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Eine gelassene Frau haut das nicht um.“