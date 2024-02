„First Dates Hotel“: Als er SIE sieht, kann er sich nicht mehr beherrschen – „Muss mich kurz entschuldigen“

Die Suche nach der wahren Liebe beschäftigt die meisten Menschen an irgendeinem Punkt in ihrem Leben. Roland Trettl möchte diese Suche mit seiner VOX-Show „First Dates Hotel“ abkürzen und Singles miteinander verkuppeln.

In der Sonderausgabe des beliebten Fernsehformates daten sich zwei Single-Kandidaten unter der strahlenden Sonne Mallorcas. Die erste Begegnung mit seiner Dating-Partnerin bringt einen „First Dates Hotel“-Kandidaten nun jedoch ganz schön aus dem Konzept.

Kurz nachdem die Sonne untergegangen ist, treffen sich die „First Dates Hotel“-Kandidaten Kim und Philipp auf einen Drink an der Hotelbar. Die beiden Singles verstehen sich auf Anhieb gut und das Gespräch fließt. Der Anblick seiner attraktiven Dating-Partnerin scheint Philipp jedoch so aus dem Konzept zu bringen, dass der sympathische Single anfängt stark zu schwitzen. Neben den nassen Flecken auf dem Hemd des jungen Mannes, bilden sich zahlreiche Schweißperlen auf seiner Stirn ab. Als der Schweiß dann das Gesicht von Philipp herunterläuft, hält es der Single nicht mehr aus und muss das Date unterbrechen.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Mit den Worten „Ich muss mich ganz kurz entschuldigen“ verlässt der „First Dates Hotel“-Kandidat das Date-Set-Up, begibt sich in den Innenbereich des Hotels und fragt einen Mitarbeiter nach einer Serviette. In einem anschließenden Interview erklärt Philipp dann: „Wenn ich ein bisschen nervös werde, beginne ich leider zu schwitzen.“ Der Single kann die Situation jedoch retten und kehrt mit folgenden Worten zu seiner Dating-Partnerin zurück: „Ich habe auch nicht damit gerechnet, mit so einer sympathischen Dame dazusitzen.“ Doch auch Kim ist von den Hitzewallungen ihres Dates überrascht und gesteht im Interview: „Tatsächlich habe ich einen Mann noch nie so zum Schwitzen gebracht. Das ist das erste Mal. Fühl ich mich geehrt, tatsächlich.“ Über so eine positive Reaktion von Kim hat sich Philipp garantiert gefreut.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Optimistische Worte von den Zuschauern

Auch die Zuschauer von „First Dates Hotel“ freuen sich über die neuen Folgen der beliebten VOX-Show. Das Date von Kim und Philipp begeistert die Follower der Instagram-Seite von „First Dates“. Ein Zuschauer kommentiert den Ausschnitt aus der Sendung mit den Worten: „Es ist ja auch heiß da vor Ort. Dazu noch Aufregung. Absolut verständlich und irgendwie süß“ und ein weiterer Follower schreibt: „So ein toller, lieber, gut aussehender, sympathischer Mann! Und bei hübschen Frauen kommt man nun mal ins Schwitzen, bei der Hitze vor allem.“ Über so viel Verständnis vonseiten der Fans freut sich Kandidat Philipp sicherlich.

Ob sich Kim und Philipp für ein zweites Date entscheiden werden, können Fernsehzuschauer immer montags um 20.15 Uhr bei „First Dates Hotel“ auf VOX beobachten.