„First Dates Hotel“ (Vox): Studentin aus Essen sucht die Liebe – „Mir ist egal, ob Mann, Frau oder Trans“

Das Hotel der Liebe hat wieder geöffnet!

Am Montag startet bei Vox eine neue Staffel „First Dates Hotel“ – ähnlich wie beim berühmten Vorgänger-Format „First Dates“ treffen Singles beim Blind Date aufeinander. Doch bei „First Dates Hotel“ muss es nicht beim Abendessen bleiben – auch in der Hotelanlage in Kroatien bleibt noch viel Platz zum Flirten und Kennen lernen.

„First Dates Hotel“-Gastgeber Roland Trettl und Rezeptionistin Aline sind zurück! Foto: RTL / Boris Breuer

Gute Chancen also für Celina Ruff aus Essen (NRW), den „Deckel ihres Lebens zu finden“. Das Besondere: Für die 23-Jährige macht es keinen Unterschied, ob dieser männlich oder weiblich ist. Die Studentin ist pansexuell.

„First Dates Hotel“ (Vox): DAS macht die Suche nach der Liebe für pansexuelle Celina besonders schwer

Im „First Dates Hotel“ wird wieder geflirtet – und die Essener Studentin Celina ist mittendrin. Sie sagt über sich selbst: „Ich bin pansexuell. Mir ist das egal, ob Mann oder Frau oder Trans – oder was es auch immer noch auf der Welt gibt.“ Das bedeutet für sie, „dass ich Trans-Personen zum Beispiel gar nicht als solche wahrnehme. Wenn ich mit jemanden zusammen wäre, der eine geschlechtsangleichende Operation hatte, dann würde ich das wohl gar nicht merken.“

Die 23-Jährige könnte so eine große Auswahl haben, sollte man meinen – doch in der Realität macht die Pansexualität die Partnersuche nicht unbedingt einfacher. „Wenn ich zum Beispiel einen Mann kennenlerne und er erfährt davon, kann es sein, dass er es nicht akzeptiert, weil er mehr Konkurrenz wittert. Dabei ist mir Monogamie wichtig“, erklärt Celina gegenüber dieser Redaktion.

„First Dates Hotel“-Kandidatin Celina ist pansexuell, verliebt sich also abseits seines Geschlechts in einen Menschen. Foto: RTL

Obwohl die Studentin der Sozialen Arbeit noch vergleichsweise jung ist, sucht sie bei der Dating-Show bereits den oder die Richtige. „Ich habe mich ausgetobt, ich will ankommen.“

Aber warum soll es ausgerechnet im TV funken? „Ich habe es vorher selbst versucht, das hat nicht so funktioniert. Die Produktion guckt ja vorher, ob es zwischen einem matcht“, so Celina, die bereits sowohl mit Männern, als auch mit Frauen zusammen war. Liebe auf den ersten Blick hält Celina dabei nicht für komplett ausgeschlossen, wie sie gegenüber dieser Redaktion klar stellt: „Das ist wie ein Sechser im Lotto, sehr selten und man braucht sehr viel Glück.“

„First Dates Hotel“ (Vox): „Es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert“

In die Profis von „First Dates Hotel“ hat die 23-Jährige also große Hoffnung gesetzt – als sie dann auf ihr Blind Date Mark traf, war sie dementsprechend nervös und hat die Kameras vergessen: „Ich habe das erst gar nicht realisiert, dass alles gefilmt wird. Ich war aufgeregt, weil ich mich gefragt habe, ob er der Richtige ist.“

Das hat sich wohl auch das Team um Gastgeber Roland Trettl gefragt, der laut Celina mitgefiebert hat und genauso „zuvorkommend und höflich“ gewesen sei, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Auch Barkeeper Nic Shanker „ist ein lustiger Typ, mit dem hätte ich mich gerne noch länger unterhalten.“

Nach zwei Nächten im „First Dates Hotel“ musste Celina allerdings wieder auschecken – ob sie in der Zeit ihr Herz verlor, kannst du am Montag um 20.15 Uhr auf Vox oder in der Mediathek bei RTL+ sehen. (kv)