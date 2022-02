„First Dates“: 18-Jährige legt direkt Beichte ab – Trettl kann's kaum glauben

Diese „First Dates“-Kandidatin ist gleich doppelt mutig! Nicht nur, dass sie sich im „First Dates“-Restaurant in Köln auf ein Blind Date einlässt – nein, es ist auch buchstäblich ihr allererstes Date.

Roland Trettl und Barkeeper Nic reagieren perplex auf die Beichte der 18-jährigen Katharina.

„First Dates“ (Vox): 18-Jährige erlebt ihr erstes Date als Blind Date

Katharina hat macht aus ihrer fehlenden Dating-Erfahrung keinen Hehl. Schon vor der Vox-Kamera erklärt sie offen: „Das ist auch tatsächlich mein 'First Date', weil ich vorher noch nie ein Date hatte.“

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Datingshow, die in Köln produziert wird

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

Gastgeber ist der TV-Koch Roland Trettl

In einer Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und anschließend gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date haben oder es bei dem einmaligen Kennenlernen bleibt

Die ganzen Folgen sind auch in der Mediathek bei RTL Plus (ehemals TV NOW) zu sehen

Sie sei erst seit einigen Monaten volljährig, hatte sich bisher ausschließlich auf die Schule konzentriert – und nicht „die Lust und Zeit, mich um was Romantisches zu kümmern“.

„First Dates“-Gastgeber Roland Trettl. Foto: picture alliance / Stefan Gregorowius/MG RTL D/dpa

Dafür hat sie sich für ihren Auftritt in der Vox-Sendung besonders Zeit genommen und sogar selbstgebackene Cookies mitgebracht. Die stehen zunächst bei Gastgeber Roland Trettl und Barkeeper Nic im Fokus, bis der Koch dann fragt: „Hast du denn Beziehungstechnisch schon große Erfahrungen?“

„First Dates“ (Vox): Barkeeper Nic gerät ins Stammeln

Da rückt die Pflegepraktikantin mit der Sprache raus. Und Nic kann es kaum glauben, stammelt: „Äh, also warte mal...also heute, hier bei 'First Dates' ist dein erstes richtiges Date?“

„Schön, wie du das jetzt rausgestottert hast“, kommentiert Trettl amüsiert. Katharina findet ihr Vorgehen übrigens äußert clever: „Dann muss ich mir keinen suchen, dann sucht ihr für mich einen aus.“

Und das hat das „First Dates“-Team getan: Der 21-jährige Bastian aus Chemnitz ist der 18-Jährigen direkt sympathisch.

Ob ihr erstes Date auch im Happy End mündet, kannst du um 18 Uhr bei Vox oder in der Mediathek von RTL+ sehen. (kv)