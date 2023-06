„Fernsehgarten“: Neuer Job für Andrea Kiewel – im ZDF ist sie nicht zu sehen

Ein „Fernsehgarten“ ohne Andrea Kiewel als Moderatorin ist für die Fans der ZDF-Show unvorstellbar. Zwar hat Kiwi zahlreiche Gastauftritte in verschiedenen anderen Sendungen, doch als Host ist sie nur in dem beliebten Musik-Format zu sehen. Die 58-Jährige hat jetzt allerdings einen neuen Job als Moderatorin an Land gezogen.

Seit 20 Jahren steht Andrea Kiewel für den „Fernsehgarten“ vor der Kamera. Doch ihre Anfänge macht sie nicht etwa bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, sondern bei Sat.1. Denn dort moderierte sie von 1993 bis 2000 das Morgenmagazin „Frühstücksfernsehen“. Jetzt kehrt die Berlinerin zu dem privaten Sender mit einer eigenen Show zurück.

„Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel bekommt eigenes Format

Schon kommendes Jahr soll die Sendung, namens „Kiwis große Partynacht“ an den Start gehen. Insgesamt vier Ausgaben sollen geplant sein. Laut der offiziellen Pressemitteilung heißt es: „Bei Kiwi wird mit den Helden der deutschen Musik gesungen, getanzt, gelacht und gefeiert.“

Wie es scheint, wird Andrea Kiewel in ihrer Sendung ein ähnliches Konzept wie „Die Giovanni Zarrella Show“ fahren. Das bedeutet: Sängerinnen und Sänger werden eingeladen, um ihre Lieder zum Besten zu geben. Doch was passiert währenddessen mit dem „Fernsehgarten“?

Das ist der „Fernsehgarten“:

Der „Fernsehgarten“ läuft stets sonntags gegen 12 Uhr

Gedreht wird die Show in Mainz

Tickets für die Ausgaben im Jahr 2023 gibt es online

Kiwi bleibt Gesichter der Sendung

Dem „Fernsehgarten“ bleibt Andrea Kiewel natürlich weiterhin erhalten. Schließlich schmeißt sie die Sendung bereits seit 20 Jahren mit sehr großem Erfolg. Außerdem gibt es ja auch noch eine Sommerpause im „Fernsehgarten“, wo die Moderatorin auch mehr Zeit hätte. Die Fans können sich also auf noch mehr Kiwi freuen!

