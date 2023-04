„Fernsehgarten“ (ZDF): Kurz vor Saisonstart – Schock für viele Fans

Es waren lange, es waren dunkle Monate. Die Zeit zwischen Oktober und Mai ist für „Fernsehgarten“-Fans zumeist die härteste des Jahres. Keine Kiwi, kein Lerchenberg, kein ZDF-„Fernsehgarten“ zur sonntäglichen Mittagsstunde.

Doch damit ist bald Schluss. Schon am 7. Mai 2023 begrüßt Andrea Kiewel die ersten Zuschauer des Jahres zum ersten „Fernsehgarten“ des Jahres. Wer als Stargast an ihrer Seite ist, verriet das ZDF bislang noch nicht.

„Fernsehgarten“ startet am 7. Mai

Dafür verriet der Sender bereits, dass einige Shows dieses Sommers schon jetzt ausverkauft sind. Ein Schock für viele Fans, sind es doch ausgerechnet (und wenig überraschend) die traditionell unterhaltsamsten Shows des Jahres.

So brauchen sich die Fans schon jetzt keine Hoffnung mehr auf Tickets für den Mallorca-„Fernsehgarten“ am 30. Juli 2023 zu machen. Besonders bitter: Dort ist sogar schon die Warteliste geschlossen. Ähnlich schwierig wird es, an Tickets für die Schlagerparty am 25. Juni 2023 und das Schlagerfestival am 13. August 2023 zu bekommen.

Folgende Mottosendungen hat das ZDF schon bekannt gegeben:

Eröffnungssendung (7. Mai 2023)

80er meets 90er (21. Mai 2023)

Flohmarkt (28. Mai 2023)

Discofox (4. Juni 2023)

Gartengames (11. Juni 2023)

Schlagerparty (25. Juni 2023)

Mallorca (30. Juli 2023)

Schlagerfestival (13. August 2023)

Rock im Garten (9. September 2023)

Tiergarten (10. September 2023)

Oktoberfest (24. September 2023)

Auch diese beiden „Fernsehgarten“-Ausgaben sind schon ausverkauft, zumindest ist dort aber noch die Warteliste geöffnet. Eine Chance jedoch gibt es noch, Tickets für die genannten Ausgaben zu bekommen. So können Fans für 170 Euro eine Saisonkarte erwerben. Darin wäre dann auch der Mallorca-„Fernsehgarten“ enthalten.

Weitere Mottosendungen will das ZDF zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Tickets gibt es übrigens in unterschiedlichen Kategorien und Preisstufen. So kostet ein Stehplatz für Erwachsene zehn Euro. Ein Sitzplatz 20 Euro und ein Tischplatz 25 Euro. Ob sie dieses Jahr auch wieder dabei sind? Im vergangenen Jahr sorgten Dj Robin und Schürze für DEN Auftritt des Jahres. Im Interview sprechen sie über eine Wiederholung.