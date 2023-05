Fernsehgarten (ZDF): Riesige Überraschung! SIE wechselt jetzt die Seiten

Premiere im ZDF-„Fernsehgarten“ an diesem Sonntag (28. Mai)! Andrea Kiewel wird in der vierten Ausgabe für dieses Jahr nicht nur einen Flohmarkt auf dem „Fernsehgarten“-Gelände am Lerchenberg in Mainz eröffnen, sondern auch eine ganz besondere Frau zu Gast haben. So mancher ZDF-Zuschauer hätte wohl nicht damit gerechnet, sie bald in der Sendung zu sehen.

„Fernsehgarten“: Überraschender Besuch beim ZDF!

Für Schlagerfans gibt es an den Sommer-Wochenenden zwei große Highlights: „Immer wieder sonntags“ um 10 Uhr in der ARD sowie der „Fernsehgarten“ ab 12 Uhr beim ZDF. Während Kiwi seit über 20 Jahren die „Fernsehgarten“-Fans unterhält, wird „Immer wieder sonntags“ von Schlagersänger Stefan Mross moderiert. Der hatte dabei auch immer wieder Unterstützung von Sängerin und Ex-Frau Anna-Carina Woitschak – doch mit der Trennung des Paares ist das wohl Geschichte.

Seit November 2022 gehen Mross und die 30-Jährige getrennte Wege – und auch beruflich könnte der Cut nun nicht größer sein. Denn die ehemalige DSDS-Teilnehmerin wird an diesem Sonntag beim ARD-Konkurrenzsender ZDF zu sehen sein, wie sie selbst auf Instagram mitteilte.

„Fernsehgarten“ (ZDF): Fans flippen aus

„Ich freu mich SOOO sehr darauf“, bekräftige die Blondine am Donnerstag bei Instagram. Und auch am Samstag rührte Anna-Carina noch einmal die Werbetrommel für ihren Auftritt, veröffentlichte ein farbenfröhliches Bild von den Proben zum ZDF-Schlager-Spektakel.

Im sommerlichen Outfit, mit breitem Lächeln und Peace-Zeichen grüßt die Ex von Stefan Mross ihre Fans: „Liebe Grüße aus Mainz von den Proben vom ZDF-Fernsehgarten“.

Und die geben die positiven Vibes gerne zurück, kommentieren fleißig: „Ich schaue es mir auf jeden Fall an", „Ich freue mich so, dich endlich einmal morgen im Fernsehgarten zu sehen", „Du wirst das auf jeden Fall rocken". Bei soviel Vorfreude und Wohlwollen kann im „Fernsehgarten" am Sonntag wohl nichts mehr schief gehen, oder?