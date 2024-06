„Fernsehgarten“-Fans grölen bestimmten Song – „Versucht das auszublenden“

Fußball-Party im ZDF-„Fernsehgarten“. Dass das nicht ganz ohne Zwischenfälle vonstattengehen würde, hätte den ZDF-Verantwortlichen eigentlich klar sein müssen. Schließlich kommt da so einiges zusammen: Die Vorfreude auf das Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Abend gegen die Schweiz, die eh schon stets beste Laune im „Fernsehgarten“, und vielleicht hat auch das ein oder andere Kaltgetränk seinen Teil dazu beigesteuert, das sich einige Besucher der Show am Sonntag (23. Juni 2024) nicht so wirklich benehmen konnte.

Dabei hatte es besonders eine Gruppe von Fans auf Kiwis Nervenkostüm abgesehen. Denn die Gruppe samt Schild mit der Aufschrift „Papa Jürgen und seine zehn Söhne“ jubelte der „Fernsehgarten“-Moderatorin immer wieder dazwischen, ließ so ein normales Gespräch mit ihren Gästen kaum zu.

Zu viel ausgelassener Jubel im ZDF-„Fernsehgarten“

Zu viel für Kiwi, die irgendwann die Nase gestrichen voll hatte. „Ich liebe euch so sehr, ihr Lieben“, wandte sie sich an Papa Jürgen und seine Jungs, „einmal richtig ausjubeln. Es ist nicht so einfach, gegen diese Geräuschkulisse anzureden. Was nicht an der Geräuschkulisse liegt, sondern einfach an der Umgebung. Deswegen jetzt als Angebot. Als Angebot, Männer …“

+++ „Fernsehgarten“: Kiwi bemerkt IHN – und greift sofort durch +++

Doch die ließen sich nur wenig beeindrucken, stimmten den Gassenhauer „Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen“ im „Fernsehgarten“ an. Da lachte Kiwi nur, drehte sich um, und ging wieder zur Moderation über. Die Lautstärke hatte sie damit nicht eingedämmt, Spaß hatten die Fans aber wohl weiterhin.

Und ihre Gästen riet sie: „Versucht das auszublenden, vielleicht motiviert es ja auch, ich weiß es nicht.“ Ihre beiden Gäste, ihrerseits Fußballfreestyler, schien die Geräuschkulisse aber eher zu beflügeln. Sie stellten im „Fernsehgarten“ einen neuen Rekord im Ballhochhalten auf und durften sich über einen Pokal freuen. Und die Fans? Die stimmten einfach nochmal „Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen“ an.