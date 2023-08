„Fernsehgarten“: ZDF verärgert Zuschauer – „Es ist ja grausam“

Sonntags grüßt das Murmeltier – zumindest im Sommer. Dann ist Hochsaison am Lerchenberg in Mainz, wo Andrea Kiewel den ZDF „Fernsehgarten“ moderiert.

Gerade erst wurde bekanntgegeben, wann und wo die diesjährige Tour stattfindet, schon steht die nächste „Fernsehgarten“-Ausgabe im ZDF an. Doch mit den Infos, die der Sender den Zuschauern bereits vorab gibt, können nicht alle etwas anfangen.

„Fernsehgarten“: ZDF-Zuschauer wegen Gästeliste sauer

Am Sonntag (27. August) heißt das Motto des „Fernsehgarten“: Partyspiele. Für das besondere Spiele-Event hat sich das ZDF seine Gäste sicher ganz genau ausgesucht.

Auf Facebook verkündet das Social-Team des Senders nun: „Partyspiele am Sonntag! Am Sonntag mit diesen wunderbaren Stars.“ Als Stars gibt das ZDF unter anderem bekannt: Detlef D! Soost, Evelyn Burdecki, Gülcan Kamps und Pascal Hens.

Tatkräftige Moderations-Unterstützung erhält Andrea Kiewel von Steven Gätjen, der ein echter Profi ist, wenn es um Livesendungen geht. Schließlich steht der Moderator jährlich am Red Carpet bei den legendären Oscars in Los Angeles und interviewt hochkarätige Hollywoodstars. Mit Hollywood haben die „Fernsehgarten“-Gäste am Sonntag zwar wenig gemein, doch der eine oder andere Zuschauer freut sich dennoch riesig über die Auswahl. „Ich freu mich, einfach toll“, heißt es zum Beispiel in den Kommentaren. Oder: „Klasse, wir sind dabei.“

Andere Fans wiederum wünschen sich dann wohl doch lieber Hollywood her. „Burdecki, Kamps und die schreiende Kiwi, wer soll sich das anschauen… Puuuuhhhh, armes ZDF, könnt ihr euch keine anderen Kandidaten leisten???? Es ist ja grausam“, schreibt jemand. Ein anderer: „Naja, nix Tolles dabei.“

Wer mit den angekündigten Stars doch etwas anfangen kann, der kann sich noch Karten sichern. Zumindest Stehplatzkarten werden beim ZDF noch kurz vor der Show angeboten.