„Fernsehgarten“: Traurige Nachricht – Kiwi-Fans müssen ganz stark sein

So langsam neigt sich auch diese „Fernsehgarten“-Saison dem Ende zu. Ja, es ist wahr. Nur noch zwei Mal wird Kultmoderatorin Andrea Kiewel in diesem Jahr vom ehrwürdigen Lerchenberg den „Fernsehgarten“ präsentieren.

Es dürfte ein Schock für die Millionen Fans sein, die jeden Sonntag voller Vorfreude auf ein Neues den „Fernsehgarten“ einschalten. Natürlich sind wir auch beim vorletzten „Fernsehgarten“ 2022 wieder für euch dabei.

Samstag, 17. September 2022

09.30 Uhr: Andrea Kiewel und Co. haben in der vorletzten Ausgabe des Jahres 2022 noch einmal ordentlich aufgefahren. So liest sich die Gästeliste des „Hoch hinaus!“-„Fernsehgarten“ extrem prominent.

Mit dabei sind unter anderem die Rock-Legenden von „Status Quo“. Und nicht nur die. Auch Schlagerstar Eloy de Jong ist bei Kiwi endlich wieder im TV zu sehen. Nicht zu kurz kommen ebenfalls die Fans der 90er. So tritt Mr. „Mambo No.5“ Lou Bega auf.

„Fernsehgarten“: Das sind die Gäste der vorletzten Sendung

Jördies Tielsch

Mike Leon Grosch

Paulina Wagner

Daniele Puccia

Joana Zimmer

Malcom Baez

Kim Fisher

Mario Kotaska

Riccardo Simonetti

Na, da können wir ja gespannt sein. Los geht es am kommenden Sonntag wie gewohnt um 12 Uhr. Was in der vergangenen Woche los war, liest du hier.