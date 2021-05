„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel moderierte am Sonntag die zweite ZDF-Show in diesem Jahr. Eine Sache brachte sie völlig aus dem Häuschen. (Archivbild)

„Fernsehgarten“ (ZDF): Kiwi kann es nicht fassen – „Das ist so krass“

Da war ganz schön was los beim „Fernsehgarten“ (ZDF) am Sonntag!

Es war die zweite Runde des Jahres für den „Fernsehgarten“ (ZDF) – und die hatte es wie gewohnt in sich! Nachdem Andrea 'Kiwi' Kiewel am vergangenen Sonntag mit Stars wie Maite Kelly, Hans Klok oder Mike Singer die neue Saison einläutete, standen auch an diesem Sonntag wieder die Stars Schlange.

Wir waren für dich im „Fernsehgarten“-Liveticker dabei. Hier kannst du alles nochmal nachlesen.

Fernsehgarten (ZDF): Andrea Kiewel stellt Florian Silbereisen eine Frage

Sonntag, 16. Mai 2021

14.15 Uhr: Und damit verabschieden wir uns. Bis nächsten Sonntag. Übt schon mal die Discofox-Schritte.

14.10 Uhr: Und Kiwi haut schon die nächsten Granaten raus. Die Amigos, Olaf Henning und Patrick Lindner sind unter anderem dabei...

Schlagerstar Patrick Lindner. Foto: IMAGO / Photopress Müller

14.06 Uhr: Und damit sind wir auch schon am Ende. Einmal noch Nino de Angelo, dann heißt es wieder eine Woche warten...

14.05 Uhr: „Das ist so krass“, schreit Kiwi. Das Auto ist wirklich auf dem Boden geknallt. Mit rund 87 Kilometern pro Stunde.

14.02 Uhr: Dafür hat sich das Warten doch gelohnt. Und nun kracht es nochmal. Das Experiment vom Anfang wird durchgeführt. Jetzt wird das Auto geschrottet. Oder wie es Kiwi sagt: „Das ist purer Sex, was jetzt kommt.“

13.55 Uhr: Kiwi hat einen Wunsch. Silbereisen und Anders sollen ein Album mit Modern Talking-Songs aufnehmen. Dem erteilen die beiden eine klare Absage. „Wir machen unser Ding“, stellt Florian Silbereisen klar.

13.50 Uhr: Und es wird noch besser. Jetzt sind Florian Silbereisen und Thomas Anders dran. „Dieses Jahr nicht“, ruft der „Traumschiff“-Kapitän direkt. Es wird also wohl dieses Jahr keinen „Fernsehgarten“-Moderator Flori geben. Schade!

13.45 Uhr: Armin erötert jetzt die verschiedenen Spargelsorten. Jetzt bekommen wir hier auch Hunger.

13.38 Uhr: Jawollllllll!!! Da werden die Fanherzen höher schlagen. Armin ist zurück. Und es gibt Spargel. Lecker!

13.35 Uhr: „Ehrlich gesagt, will ich es auch gar nicht sehen“, fröstelt es Andrea Kiwi. Warum? Sie zeigt Bilder eines Bergsteigers aus luftigen Höhen. Und warum das? Gute Frage.

Ah jetzt ist der Groschen gefallen. Wincent Weiss singt darüber, dass er weit weg sei...

13.30 Uhr: „Da flippe ich aus und hüpfe und tanze“, schwärmt Andrea Kiewel. Wen sie meint? Peter Schilling.

13.21 Uhr: Nächste Woche gibt es den großen Disco-Fox-Fernsehgarten. Kiwi weiß noch nicht, wie sie trotz Corona-Auflagen tanzen soll. Wir auch nicht, aber wenn jemand eine Lösung findet... Dann Kiwi.

Währenddessen machen sich die Stars des heutigen Gartens fertig. Thomas Anders und Florian Silbereisen schicken schon Grüße aus dem Backstage-Bereich.

13.05 Uhr: Zauberwürfel-König Flavian hat es geschafft. Er hat drei Zauberwürfel blind in kürzester Zeit gelöst. Irre.

12.58 Uhr: „Wir haben uns schockverliebt in ihn“, kündigt Kiwi ihren nächsten Gast an. Den Musiker Seelemann.

12.46 Uhr: Einer der nicht mehr zur Schule geht, sondern mittlerweile Sanitäter und Sänger ist, ist Joey Heindle. Der Ex-Dschungelkönig darf seinen neuen Song „Es geht wieder hoch“ präsentieren.

12.45 Uhr: Kiwi kann aber auch austeilen. Nun bekommt es Kollege Jimmy ab. „Du hast eine Maske auf, dich erkennt keiner“, ruft sie, als sie über die Schulkenntnisse des Kollegen witzelt.

12.40 Uhr: Nun kommt eine echte Schlager-Legende. Nino de Angelo. Wen erinnert sein Gesang auch an Unheilig?

12.29 Uhr: Da nimmt es jemand genau. „Ich will hier keinen Ärger kriegen“, ruft Kiwi und desinfiziert pflichtbewusst den Zauberwürfel, den ihr Gast Flavian lösen soll. Doch der junge Mann kann noch mehr. Er prägt sich drei Würfel ein, um sie dann blind zu lösen.

12.25 Uhr: Und nun ein Teenie-Held. Wincent Weiss präsentiert seinen neuen Song „Wer wenn nicht wir“.

12.20 Uhr: Kiwi ist einfach ein guter Mensch. Am Samstag habe sie eine Frau auf der Straße getroffen, die gerade an der Wirbelsäule operiert worden sei. Diese hatte jedoch ihre Einkäufe im Rucksack dabei. Andrea Kiewel half sofort, berichtet sie.

12.15 Uhr: Jetzt wird's sportlich. Kiwi muss Planks machen. „Tom, ich hör dich lachen“, fährt die Moderatorin im Spaß einen „Fernsehgarten“-Mitarbeiter an. Schadenfreude ist einfach die schönste Freude.

12.08 Uhr: Wenn Hoecker da ist, wird's wissenschaftlich. Wie schnell kracht ein echtes Auto aus 50 Metern auf den Boden, wenn man es von einem Kran fallen lässt? Wir werden es erfahren. Das ZDF hat nämlich wirklich Kran und Auto angekarrt. Respekt!

12.00 Uhr: „Ich mach den Lanz“, feixt Andrea Kiewel. Was sie meint, sie befragt Bernhard Hoecker sehr unnachgiebig nach seinen „Fernsehgarten“-Erfahrungen. Eine blieb besonders in Erinnerung. Bei einem „Eselrennen“ brach sich Hoecker die Schulter. „Die haben das richtig operiert und aufgeschnitten“, berichtet der Komiker über seine „Fernsehgarten“-Krankenhaus-Erfahrung.

11.55 Uhr: Nach Hoeckers Höhenflug ist man beim ZDF wieder am Boden angekommen. Schlager-Newcomer Vincent Gross eröffnet die Show musikalisch.

11.52 Uhr: Ich freue mich bis zum Mond, dass ER 'Ja' gesagt hat“, strahlt Kiwi. Zurecht. Bernhard Hoecker ist heute an Kiwis Seite.

Doch der Komiker kommt nicht einfach so zum „Fernsehgarten“. Er schwebt in einem Käfig, der von einem Kran hoch in die Lüfte gezogen wurde. Über 20 Meter um genau zu sein.

11.50 Uhr: Und es geht los! Mit Breakdance begrüßt Kiwi ihre Zuschauer. Also die Moderatorin tanzt jetzt nicht selbst. Sie lässt tanzen.

11.35 Uhr: Ein wenig früher als in der vergangene Woche geht es heute los. Der „Fernsehgarten“ startet bereits um 11.50 Uhr. Also kommt nicht zu spät.

8.47 Uhr: Fans machen sich coronabedingt noch rar. Andere Gäste darf der „Fernsehgarten“ jedoch begrüßen. Wen, siehst du hier.

7.20 Uhr: „Wir haben eine Überraschung für euch“, mit diesen Worten Schlagerstar Thomas Anders die „Fernsehgarten“-Bombe platzen. Um was es sich handelt? Er und Florian Silbereisen sind im „Fernsehgarten“ dabei.

7.10 Uhr: Die neue „Fernsehgarten“-Gästeliste ließ die Zuschauer bereits Tage vor der Aufzeichnung ausrasten. Mit diesen zwei Künstlern in derselben Show hätte niemand von ihnen gerechnet.

Florian Silbereisen und Thomas Anders. Foto: IMAGO / Eventpress

Neben Florian Silbereisen und Thomas Anders hoffen einige „Fernsehgarten“-Fans am Sonntag auf ein ganz anderes Musiker-Duo. Denn: Sowohl Popstar Wincent Weiss als auch Schlagersänger Vincent Gross sind am 16. Mai bei Moderatorin Andrea Kiewel zu Gast.

Während Wincent Weiss kaum noch aus dem Radio wegzudenken ist, muss sich sein Namensvetter noch etwas mehr im Mainstream etablieren. Doch die Schlagerszene ist schon jetzt hin und weg von dem 24-jährigen Schweizer.

----------------------------------------

Das ist der ZDF-„Fernsehgarten“:

Am 29. Juni 1986 wurde der allererste Fernsehgarten im ZDF ausgestrahlt

Die Show wird in den Sommermonaten am Sonntagvormittag live vom Gelände des ZDF-Sendezentrums in Mainz übertragen

Moderiert wird die Sendung seit 2000 von Andrea Kiewel

In der Liveshow gibt es Musik- sowie Showauftritte

Zudem werden Themen aus den Bereichen Lifestyle, Mode, Kochen, Heimwerken, Sport, Gartenpflege oder Gesundheitstipps diskutiert

----------------------------------------

„Das macht den 'Fernsehgarten' noch besser. Ich kreische vor Freude“, kommentiert ein Fan unter ein Foto von Vincent, der seinen TV-Auftritt bei Instagram angekündigt hat.

Und wann treffen schon mal zwei musikalische Namensvetter aufeinander? Diese Chance sollte das ZDF den Fans zufolge auf keinen Fall verstreichen lassen. „Gleich beide V/Wincents dabei, welch seltener Anblick. Ein Duett der beiden wäre doch auch mal was“, lautet der Wunsch eines Zuschauers.

Eine weitere Userin bringt den „Wer wenn nicht wir“-Sänger ebenfalls ins Gespräch: „Wincent Weiss ist auch da. Wie wäre es mit einem Vincent und Wincent Bild?“

----------------------------------------

----------------------------------------

Wir dürfen also gespannt bleiben, ob sich die beiden am Sonntag tatsächlich für eine gemeinsame Performance oder auch nur ein Selfie zu zweit zusammentun werden. (mit llg)