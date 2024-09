„Fernsehgarten“: Kiwi mit Seitenhieb in Live-Show – „Nächstes Jahr sitzen Sie alle in der ARD“

Der Sommer ist vorbei, der Herbst in den ersten, schönen Zügen. Auch im „Fernsehgarten“ im ZDF herrscht am Sonntag (15. September) gute Stimmung – auch wenn die Temperaturen etwas runtergekühlt sind, strahlt am Lerchenberg in Mainz die Sonne.

Auch „Fernsehgarten„-Moderatorin Andrea Kiewel ist bestens gelaunt, als sie im Oldtimer-Cabrio in der Show vorfährt. Direkt in den ersten Minuten kommt ihr dann sogar ein frecher Seitenhieb über die Lippen.

„Fernsehgarten“-Moderatorin Kiwi schießt gegen ARD

Im komplett weißen Outfit steht Andrea Kiewel an diesem Sonntag im „Fernsehgarten“. Doch weiß wie die Unschuld gibt sich die 59-Jährige mit ihrer offenen und flapsigen Art eher selten. So auch in dieser Folge, in der sie plötzlich gegen die ARD schießt.

Als es darum geht, dass Oldtimer in diesem „Fernsehgarten“ eine besondere Rolle spielen, da dieser Teil einer Rallye-Strecke (genauer der „Rhein-Main-Klassik“) darstellt, erklärt Kiwi beim Blick auf den Wagen, mit dem sie gefahren ist: „Der Oldtimer ist Baujahr 1964, also 30 Jahre älter als ich.“ Erst herrscht Stille im Publikum, dann brechen die Schlagerfans vor Ort in Gelächter aus. Kiwi setzt noch einen drauf, scherzt daraufhin: „Ab nächstem Jahr sitzen Sie alle in der ARD!“

„Fernsehgarten“: Zuschauer bemerken es sofort

Auf dem Netzwerk X (vorher Twitter), wo sich „Fernsehgarten“-Zuschauer gerne live über die Sendung austauschen, bleibt der Kommentar nicht ungehört. „Uhhh… Seitenhieb auf ‚Immer wieder sonntags'“, schreibt zum Beispiel ein X-Nutzer.

Umso fieser Kiwi über die ARD spricht, umso mehr ist sie dem ZDF zugeneigt. So schaltet sie im „Fernsehgarten“ zu Kollege Johannes B. Kerner, der seit dem Vorabend (14. September) seit 20.15 Uhr einen Quiz-Spenden-Marathon zugunsten der Deutschen Krebshilfe moderiert hat. Im Eifer des Gefechts möchte die Moderatorin selbst auch spenden, verkündet nach Mitteilung der Spendensumme: „Ich lege spontan noch 1.000 Euro drauf, überweise ich euch.“