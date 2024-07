„Fernsehgarten“: Kurz vor der Mallorca-Ausgabe wird es öffentlich

Es ist stets die erste Ausgabe die restlos ausverkauft ist – der Mallorca-„Fernsehgarten“. Nachvollziehbar, ist die Malle-Edition der Show vom Lerchenberg doch zumeist die beliebteste und unterhaltsamste des ganzen Jahres. Das soll auch in diesem Jahr nicht anders sein. Und so hat das ZDF wieder Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die normalerweise Megapark und Bierkönig zum Beben bringen – für Stimmung ist also gesorgt.

Doch wer kommt dieses Jahr zum Mallorca-„Fernsehgarten“. Das ist zumeist ein gut gehütetes Geheimnis, dass das ZDF erst kurz vor der Sendung lüftet. Doch nun ist klar: Mit Isi Glück wird ein absoluter Superstar der Partyinsel auf dem Lerchenberg dabei sein, wie diese Redaktion erfuhr.

Mallorca-„Fernsehgarten“ mit absolutem Starauflauf

Und sie ist nicht die einzige Hochkaräterin. So bestätigte das ZDF zudem Mickie Krause, Julian Sommer, Lorenz Büffel, Knossi, obee, Frenzy, Malle Anja, Carolina, Markus Becker, Nancy Franck, Räuber, Anna-Maria Zimmermann, Jürgen Milski sowie DJ Aaron.

Wem das zu viel Partyschlager ist, für den hat das ZDF aber noch drei andere Stars in petto. „Let’s Dance“-Stars, um genau zu sein. So wird Andrea ‚Kiwi‘ Kiewel auch Joachim Llambi sowie die Profitänzer Renata und Valentin Lusin begrüßen.

„Hochzeitsgarten“ am Sonntag

Ob die dann zu Isi Glücks Supethit „Oberteil“ eine flotte Sohle aufs „Fernsehgarten“-Parkett legen werden? Wir werden sehen.

Doch bis zum Mallorca-„Fernsehgarten“ ist es ja noch ein wenig hin. Diesen Sonntag (7. Juli 2024) feiert Andrea Kiewel erst einmal den „Hochzeitsgarten“. Mit dabei: Marina Marx, Julian Reim, Mandy Mettbach, Jay Khan, Musical Abenteuerland, Knappe, Florence Arman, Molow x Collessio x Missing Heart, Aura Dione, Frank „Froonck“ Matthée, Robin Pietsch, Johnny Logan und Schlagerlegende Claudia Jung. Los geht es am Sonntag wie immer um zwölf Uhr.