Faisal Kawusi: Nach schwerem Unfall – Auftritt muss verschoben werden

Für gewöhnlich kennt man Faisal Kawusi gut gelaunt auf der Bühne stehend. Doch nach einem Sport-Unfall muss der Comedian nun das Bett hüten. Die Verletzung am Knie war so schlimm, dass er sich sogar unters Messer legen lassen musste.

Am Donnerstag (14. Dezember) meldete sich Faisal Kawusi aus dem Krankenhaus bei seinen Fans und Followern auf Instagram. Der Comedian konnte Entwarnung geben: Die Operation ist gut verlaufen. Doch für einige Fans hat der 32-Jährige dennoch eine kleine Hiobsbotschaft.

Faisal Kawusi muss nach OP Auftritt verschieben

Nachdem die Nachwirkungen der Narkose nachgelassen hatten, war Faisal Kawusi schon wieder zu Scherzen aufgelegt. Aus dem Krankenbett heraus machte er sich über sein Essen bestehend aus Erbsen, Knödeln, etwas Fleisch und Bratensauce lustig. Er fragte sich, ob die Mahlzeiten im Knast oder im Krankenhaus besser seien.

+++ Sat.1-Hammer: Auf DIESE Show dürfen sich Fans jetzt freuen +++

Lange muss er sich darüber keine Gedanken machen, denn der Patient durfte die Klinik am Abend schon wieder verlassen. Beim Kampfsport-Training war die Kniescheibe rausgesprungen und zurück blieb ein Knorpelschaden. Der wurde nun operiert, doch vor Faisal Kawusi stehen noch lange Wochen mit Physio- und Reha-Übungen.

Noch mehr interessante Meldungen:

Wenige Tage vor der Operation konnten auch die Schmerzen im Knie Faisal Kawusi nicht davon abhalten, auf der Bühne zu stehen. Eigentlich sollte der Komiker auch am 20. Dezember 2023 in Frankfurt am Main um 20 Uhr auftreten. Doch daraus wird nun nichts, wie er in seiner Instagram-Story verkündete. „Wegen der OP muss die Show verschoben werden auf den 17.01. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit“, so die bittere Nachricht. Die Gesundheit geht an dieser Stelle natürlich vor. Seine Live-Tour „Politisch Inkorrekt“, die ab dem 31. Januar 2024 in Eschweiler startet, scheint zunächst jedoch nicht in Gefahr zu sein.