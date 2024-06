Ex-„Bachelor“ empört über Fans – „Was ist mit den Menschen los?“

Auch wenn Paul Janke nicht der erste offizielle „Bachelor“ war, blieb er doch als erster Rosenkavalier im Gedächtnis. Nach seiner RTL-Teilnahme verschwand der 42-Jährige nicht von der Bildfläche, sondern machte sich einen Namen in der Fernsehlandschaft – erst kürzlich nahm er am Reality-TV-Format „The 50“ teil.

Während sich Janke sonst als Strahlemensch vor der Kamera präsentiert, macht er jetzt auf Instagram seinem Ärger Luft.

Ex-„Bachelor“: Fan bringt ihn auf die Palme!

Paul Janke kennt man wohl als den „Bachelor“ schlechthin. 2012 suchte er in der RTL-Datingshow nach der großen Liebe. Diese blieb ihm allerdings verwehrt und die Beziehung mit seiner auserwählten Herzensdame war nicht von langer Dauer. Dafür machte sich der Ex-Rosenkavalier einen Namen in der deutschen Fernsehbranche und etablierte sich seitdem zum gern gesehenen Gast in der TV-Welt.

Auch auf Social Media teilt Janke sein Leben mit 158.000 Followern – und bei denen muss er nun seinen Unmut loswerden. „Bekomme ja wirklich wenig Hate und wenn ich ehrlich bin, tangiert es mich auch überhaupt nicht“, beginnt der RTL-Star ein schriftliches Statement auf Instagram. In seiner Story ist ein Foto zu sehen, welches mehrere fiese Nachrichten im Privatchat zeigt, die dem Ex-„Bachelor“ an den Kopf geworfen werden. Doch die negativen Kommentare möchte der 42-Jährige nicht mehr länger auf sich sitzen lassen!

Ex-„Bachelor“: DAS muss er sich an Hassnachrichten anhören

Unter den kritischen Nachrichten, die Paul Janke von einem User auf Instagram bekommt, befinden sich unter anderem Aussagen wie „Wie lange hast du für deine Schmalzlocke gebraucht? Wer steht auf sowas Schleimiges“ oder „Hässliches Arschloch.“

Gegen die negativen Kommentare setzt sich der ehemalige „Bachelor“ nun zur Wehr: „Was ist mit den Menschen los? Wie unzufrieden muss man mit seinem eigenen Leben sein?“, titelt Janke in seiner Instagram-Story, die einen Screenshot der Direct Messages zeigt. „Schade, dass es so viele unzufriedenen Menschen gibt!“, lauten seine Schlussworte zu dem Thema.

Personen des öffentlichen Lebens müssen sich ein dickes Fell zulegen, um sich negative Kommentare nicht zu Herzen zu nehmen. Scheinbar hat Ex-„Bachelor“ Paul Janke eine gute Strategie gefunden, um damit umzugehen. Manchmal muss man seinem Ärger aber auch einfach mal Luft machen!