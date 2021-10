Evelyn Burdecki teilt Foto: Anhänger verwirrt – „Habe dich nicht erkannt“

Auf Instagram teilt Evelyn Burdecki mit ihren rund 708.000 Followern ihren Alltag. Ein Schnappschuss hat einen Fan von ihr jetzt ganz schön verwirrt.

Evelyn Burdecki ist bekannt für ihre fröhliche, aufgeschlossene Art und ihre langen, blonden Haare. Doch die 33-Jährige hat noch ein weiteres Merkmal: Sie trägt so gut wie immer roten Lippenstift.

Das ist Evelyn Burdecki:

Evelyn Maria Burdecki wurde am 20. September 1988 in Düsseldorf geboren

Evelyn brach eine Ausbildung bei Aldi ab, um sich ihrer TV-Karriere zu widmen

Ihre ersten Fernseherfahrungen machte die Blondine in der RTL-Datingshow „Take Me Out“

Im Jahr 2017 nahm sie bei „Der Bachelor“ teil, schied jedoch schon in der ersten Folge aus

Ihren größten Erfolg schrieb Evelyn im RTL-Dschungelcamp, als sie 2019 als Dschungelkönigin hervorging und 100.000 Euro gewann

Anschließend nahm sie bei „Let's Dance“ teil, wo sie den fünften Platz belegte

Im Jahr 2020 saß Evelyn Burdecki in der Jury von „Das Supertalent“

Über einen Freund ist nichts bekannt

Evelyn Burdecki teilt Foto auf Instagram und verwirrt damit einen Fan

Auf ihrem aktuellen Instagram-Schnappschuss fehlt von einem knalligen Kussmund aber jede Spur. Evelyn Burdecki sitzt dort mitten in der Natur auf einem Berg voller Laubblätter. Auf dem Schoss: Ihr Hund. Ihr Kleidungsstil ist mit einem grauen Pullover, Leo-Leggings und Cap ziemlich locker. Und genauso lässig fällt auch das Make-Up der blonden Frohnatur aus.

Ihre Lippen hat sie nicht geschminkt – zumindest nicht so auffällig, wie man es von der ehemaligen „Supertalent“-Jurorin gewohnt ist.

Evelyn Burdecki postet Bild ohne knallroten Kussmund

Und das verwirrt einen Fan: „Wow, habe dich nicht erkannt. So schön ohne rote Lippen.“ Auch ein weiterer Anhänger ist von dem Natural-Look ziemlich begeistert: „Du siehst so anders aus. So wahnsinnig natürlich und unglaublich schön. Und jünger. Bitte sei öfter so wunderbar natürlich. Das steht dir unverschämt gut.“ Wow, was für süße Worte von ihren Fans!

Evelyn Burdecki postet eine Liebeserklärung an alle Hunde

Doch Evelyn Burdecki hat ihren Fans mit dem Schnappschuss auch noch etwas mitzuteilen: „Hunde sind und waren schon immer die besseren Partner! Ehrlich, treu, liebevoll und sie stehen immer zu dir, egal was passiert. Das kann man von Menschen nicht grade behaupten!“, schreibt sie zu dem Beitrag.

Eine Liebeserklärung an alle Vierbeiner – und von den Fans an die natürliche Evelyn Burdecki. (cf)