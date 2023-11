Evelyn Burdecki: Baby-Beichte! „Ich war noch nie so bereit wie jetzt“

Es ist kein Geheimnis, dass Evelyn Burdecki bereit für eine eigene Familie ist. Schließlich thematisiert der RTL-Star dies immer wieder. Vor allem ihr Kinderwunsch ist groß. Die 35-Jährige legt nun allerdings ein Geständnis ab, was viele überraschen dürfte.

Denn um sich ihren Traum zu erfüllen, würde sie auch zu anderen Mitteln greifen als der natürlichen Befruchtung.

Evelyn Burdecki wünscht sich einen Partner

Aktuell wohnt Evelyn Burdecki in ihrer Wahlheimat Ibiza. Doch auch unter der spanischen Sonne scheint sie bislang noch keinen Partner gefunden zu haben. Was sie jedoch hat, ist der Wunsch nach einer eigenen Familie. „Ich war noch nie so bereit wie jetzt. Wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, dann würde ich mir vom ganzen Herzen wünschen, dass er dieses bereit sein mit mir teilen würde“, erzählt sie in einem Interview mit RTL.

Und was ist, wenn sie in nächster Zeit keinen neuen Freund an ihrer Seite haben wird, der mit ihr Nachwuchs haben will? Die TV-Bekanntheit hat da schon einen anderen Plan. „Natürlich hat man auch schonmal über die künstliche Befruchtung nachgedacht. Ich würd’s machen“, sagt sie mit einem Lächeln auf den Lippen. Dennoch ist ihr der natürliche Weg augenscheinlich lieber: „Aber wir wollen doch mal hoffen und positiv sein, dass bis dahin […] noch der Richtige kommt!“

Evelyn Burdecki über den Druck der Gesellschaft

Als wäre es nicht schon schwer genug für Evelyn Burdecki, dass sie sich ihren persönlichen Wunsch bis dato noch nicht erfüllen konnte, gibt es noch eine weitere Belastung. „Ich habe nur Angst vor dem Druck, älter zu werden. Ich habe noch keine Familie. Ich habe noch nicht meine Träume erlebt oder bekommen, die ich vorhabe. Das macht mir den Druck“, verrät sie.

Weiter heißt es: „Umso älter ich werde, umso mehr hab ich den Druck: ‚Evelyn du hast immer noch nicht deinen Kinderwunsch erfüllt, du hast immer noch nicht deinen Familienwunsch erfüllt‘.“