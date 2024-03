ESC-Fiasko vorprogrammiert? SIE geben Isaak keine Chance

Ist das ESC-Schicksal für Deutschland bereits besiegelt, noch bevor der erste Ton in Malmö erklingt? Die Wettquoten lassen für Isaak und seinen Song „Always On The Run“ wenig Hoffnung.

Nachdem sich der 28-Jährige im deutschen Vorentscheid gegen eine bunte Mischung aus musikalischen Talenten durchgesetzt hat, scheinen die Buchmacher seinen Sieg beim ESC-Finale in Schweden für nahezu ausgeschlossen zu halten.

ESC 2024: Zweifel und erste Prognosen

Malmö im ESC-Fieber! Doch die Chancen für Deutschland stehen schlecht. Am 16. Februar 2024 überzeugte Isaak die Jury und das Publikum in der ARD-Livesendung, doch die Reaktionen im Netz waren alles andere als schmeichelhaft. Fans und Kritiker überschütten den „X-Factor“-Alumni mit Zweifeln an seiner Wettbewerbsfähigkeit.

Die Wettquoten, die auf eurovisionworld.com einzusehen sind, bestätigen die skeptischen Stimmen: Mit nur zwei Prozent liegt Isaak auf einem entmutigenden 16. Platz unter den 37 Teilnehmern, während die Ukraine mit 18 Prozent die Wettbüros dominiert. Der Absturz der deutschen ESC-Hoffnungen ist besonders auffällig, wenn man bedenkt, dass die Wettchancen kurz vor dem Vorentscheid noch bei vier Prozent lagen.

ESC-Debakel bereits absehbar?

Ryk, Isaaks Konkurrent, hatte zuvor die Prognosen angeführt und dem deutschen Beitrag damit zu einer besseren Ausgangsposition verholfen. Nach Isaaks Sieg jedoch erlebten die Quoten einen dramatischen Fall – ein klares Indiz dafür, dass die Buchmacher keine großen Erwartungen in den deutschen Beitrag setzen.

Die ernüchternden Wettquoten sind jedoch nicht die einzige Hürde, die Isaak überwinden muss. Selbst ESC-erfahrene Künstler haben sich kritisch geäußert und wenig Vertrauen in den deutschen Vertreter für Malmö bekundet. Unter den Vorentscheid-Teilnehmern gab es laut Experten nur einen wirklichen Hoffnungsträger – und dieser war nicht Isaak.

Kann der deutsche Act die niedrigen Erwartungen übertreffen, oder ist das ESC-Debakel bereits vorprogrammiert?