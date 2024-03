Wollny-Tochter Estefania mit neuer Single – Fans flippen aus: „Einfach mega“

Estefania Wollny erobert mit ihrer neuen Single „Safe“ die Herzen der Musikfans. Der RTL2-Star kehrt nun nach ihrem erfolgreichen Debütalbum „21“ mit einem Song zurück, der nicht nur ins Ohr, sondern auch tief ins Herz geht.

Estefania Wollny stürmt den Musikmarkt

Unter der leuchtenden Kulisse von lila und rosa Lichtern und zu einem poppigen Beat präsentiert die Sängerin ihr musikalisches Talent. Dabei zeigt Estefania, dass sie mehr als nur das Etikett einer TV-Persönlichkeit verdient hat. Auf Instagram ließ sie es sich nicht nehmen und teilte bereits vor dem Release am Freitag (22. März) einige Eindrücke ihrer neuen Single mit ihren Fans.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den Kommentarspalten häuften sich Lobesworte. „So eine wahnsinnig schöne Stimme“, schreibt ein Fan darunter. Eine andere Person ist ebenfalls von der Single beeindruckt. „Hört sich richtig schön an, freue mich schon auf den kompletten Song. Hoffentlich kommt auch nochmal ein Album heraus, habe damals gleich die Box bestellt.“ Ein anderer Follower stellt fest: „Einfach mega“, ganz im Stil von Dieter Bohlen.

Ein zusätzliches Highlight: Die Studioaufnahmen und das Making-of des Musikvideos werden exklusiv in der Doku-Soap „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ zu sehen sein. Mit ihrer neuen Single markiert Estefania Wollny einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere als Sängerin. Wie sich die junge Künstlerin allerdings in den Charts platzieren wird, bleibt abzuwarten.