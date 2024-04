ESC-Stars „Lord of the Lost“ über Fan-Kritik – „Schnellschuss der Empörung“

Treue ESC-Fans werde sich noch gut an sie erinnern können: Die Dark-Rock-Band aus Hamburg, namens „Lord of the Lost“, sind 2023 für Deutschland angetreten. Dabei belegten sie mit 18 Punkten den letzten Platz. Doch nach dieser Enttäuschung gibt es für die fünf Mitglieder nun einen Grund zu Feiern.

Die ESC-Kandidaten von 2023 zelebrieren nämlich ihr 15. Jubiläum! Die Fans von „Lord of the Lost“ dürfen sich auf der aktuellen Tour daher auf einige Überraschungen freuen. Zu denjenigen, die am Ende allerdings doch was zu meckern haben, hat die Band eine eindeutige Meinung.

ESC-Stars sprechen über 15-Jahre-Tour

Aktuell streift die Band aus Hamburg durch das gesamte Land und feiert ihre 15-Jahre-Tour. Dort wollen sie so viele Songs wie nur möglich spielen, um den Fans ein authentisches Abbild der letzten Jahre zu geben. Doch eins dürfte klar sein: Alle Songs kriegt man an einem Abend einfach nicht unter.

Das scheint den ein oder anderen Konzertbesucher mächtig zu stören. Als sie die Setliste im Vorfeld gesehen haben, machte sich schlechte Laune breit, wie die Band im Interview mit RTL erzählt. „In der Facebook-Fangruppe gibt es gerade einen Riesenwirbel. Das ist schon jetzt eine riesige Diskussion, dass manche Leute überhaupt nicht einverstanden sind mit dieser Setlist. Aber sie haben bekommen, was sie von uns immer bekommen haben: das Unerwartete“, erklärt Schlagzeuger Niklas Kahl.

„Das ist nur ein Schnellschuss der Empörung“

Der „Lord of the Lost“-Schlagzeuger erklärt sich die Reaktion mancher Fans wie folgt: „Die Leute müssen halt einfach wiederkommen und die wollen ja auch wiederkommen. Und so gesehen ist das dann eigentlich immer nur ein Schnellschuss der Empörung, dass man jetzt gerade nicht das bekommen hat, was man wollte.“

Weiter sagt er: „Aber, ohne dass sie es wissen, pleasen wir diese Personen, weil sie mal was Neues auf den Tisch bekommen.“