ESC 2025: Plötzliche Event-Absage! Sorge um Abor & Tynna

Es dauert nur noch wenige Wochen, bis Musikfans ein großes Highlight erleben werden: Am 17. Mai startet der ESC 2025 in Basel in der Schweiz. Für Deutschland werden in diesem Jahr Abor & Tynna mit ihrem energischen Discosong „Baller“ starten.

Abor & Tynna reisen im Moment von Event zu Event, bevor der eigentliche Showdown losgeht. Jetzt mussten sie allerdings eine endgültige Entscheidung treffen, die bitter ist.

ESC 2025: Abor & Tynna können nicht an einem Event teilnehmen

Am Sonntag (13. April 2025) findet in London die traditionsreichste und größte ESC-Party Großbritanniens statt. Seit 2008 treten hier die internationalen Künstler auf, um ihren speziellen Song für den finalen Wettbewerb zu präsentieren.

Eigentlich waren auch Abor & Tynna unter den vielversprechenden Acts. Doch nun die plötzliche Wende: Das Musikduo kann nicht beim 15. Event dabei sein. Die Gründe? Sie müssen schweren Herzens krankheitsbedingt absagen.

ESC: Fokus liegt auf Finale in Basel

Schnell richteten sie sich auf Instagram an ihre Fans. „Tynna erholt sich immer noch von einer Kehlkopfentzündung und wir wollen sicherstellen, dass sie zu 100 % bereit ist, um euch allen die beste Performance in Basel bei der Eurovision zu geben“, erklärten sie.

Schlussendlich werden die deutschen und internationalen Fans von Abor & Tynna diesen Entschluss mit Sicherheit verstehen können. Viel wichtiger ist es, dass sie beim Showdown am 17. Mai 2025 fit auf der Bühne performen. Der 69. Eurovision Song Contest wird übrigens in der ARD um 21 Uhr offiziell starten.