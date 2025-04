ESC 2025: Wahnsinn! Deutschland schon jetzt auf Platz 2

Nächsten Monat ist es so weit: Der 69. ESC startet vom 13. bis 17. Mai 2025 in Basel in der Schweiz. Für Deutschland geht das österreichische Musikduo „Abor & Tynna“ mit ihrem energischen Dancesong „Baller“ an den Start.

Bereits im Vorentscheid zeigte sich, dass das Duo die deutschen Zuschauer hinter sich hatte. So verzeichnete es die meisten Telefonanrufe und konnte sich über die Finaltickets freuen. Jetzt, über einen Monat später, erreicht „Abor & Tynna“ eine weitere positive Nachricht.

ESC 2025: Für „Abor & Tynna“ wird es fast ein Heimspiel

Auf dem Instagram-Account „Esc_news_“ wurde kürzlich bekanntgegeben, dass Deutschland beim Ticketkauf bereits den zweiten Platz belegt. Nur die Schweiz liegt davor, während Großbritannien auf dem dritten Platz ist.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Die kurze Distanz von Deutschland in die Schweiz macht die Reise besonders attraktiv. Zudem hat Deutschland in diesem Jahr einen Act, der bereits weltweit für Aufsehen sorgt.

Das ließ sich an zahlreichen überwältigten Fanreaktionen unter dem offiziellen Musikvideo auf YouTube erkennen. Außerdem lag es nach „Esc_news_“-Angaben auf Platz 5 der am häufigsten gesehenen ESC-Acts. Doch nicht nur die Deutschen wollen sich ihren Act offenbar nicht entgehen lassen.

Am 17. Mai 2025 geht es los…

So zählen zu den anderen besonders ticketkauflustigen Nationen übrigens Frankreich, Spanien, die Niederlande, die USA, Australien, Österreich und Italien. Es bleibt spannend, ob die starke Unterstützung vor Ort „Abor & Tynna“ zu einem unvergesslichen ESC-Abend und -Nacht verhelfen wird.

Am 17. bzw. 18. Mai 2025 wird dann endgültig Gewissheit herrschen. Wie gewohnt wird die ARD das große Spektakel live übertragen. Der offizielle Beginn ist um 21 Uhr.